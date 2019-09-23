Мошенники под видом сотрудников МЧС выпрашивают взятки у новосибирских бизнесменов

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Мошенники под видом сотрудников МЧС выпрашивают взятки у новосибирских бизнесменовРубрика: общество
26.10.2019 14:20
ФОТО PIXABAY.COM
Очередная волна мошенничества прокатилась по Новосибирску; неизвестные звонят руководителям предприятий и под видом сотрудников МЧС предлагают откупиться от проверок.
Стало известно о повторных случаях мошеннических действий неустановленных лиц в отношении представителей бизнеса в Новосибирской области. Мошенники обзванивают руководителей коммерческих организаций, представляются именами руководящего состава регионального МЧС и в ходе разговора сообщают о якобы предстоящей проверке пожарной безопасности. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
"Руководителям организаций мошенники грозят крупными административными штрафами или приостановкой деятельности, а взамен на лояльное отношение просят оказать помощь денежными средствами", — уточнили в новосибирском МЧС.
В связи с этим в ведомстве попросили жителей быть бдительными и не идти на сделку с преступниками.
"Напоминаем, что сотрудники государственного пожарного надзора при проведении любых проверок или профилактических мероприятий должны быть в форменной одежде, а при общении с гражданами обязаны представиться и предъявить служебное удостоверение", — напомнили в пресс-службе
О фактах нарушений можно сообщать в правоохранительные органы, а также на телефон доверия МЧС по Новосибирской области по номеру: 8 (383) 23-99-999.
Напомним, 21 августа Сиб.фм рассказывал о том, как мошенники под видом сотрудников соцстраха вымогают деньги у новосибирцев.
Мария Машанова
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