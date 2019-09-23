Мужчину увезли на скорой после падения из окна в Новосибирске

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Мужчину увезли на скорой после падения из окна в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
26.10.2019 14:39
Фото из группы АСТ-54 в социальной сети "ВКонтакте"
Мужичина выпал из окна жилого дома в Новосибирске; пострадавшего госпитализировали.
Мужчина упал на козырек подъезда дома по улице Татьяны Снежиной в Новосибирске. Пожарные помогли эвакуировать пострадавшего и передать врачам. Об этом сообщается в группе "АСТ 54" в социальной сети "ВКонтаке".
По словам очевидцев, у мужчины сломана нога.
Причины инцидента выясняются.
Напомним, 11 октября сибирячка выпала из окна, пытаясь сбежать из квартиры уголовников.
Мария Машанова
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Лента новостей
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