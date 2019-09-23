"Не значит, что ищем груз 200": участников поисков Жени Шуршилина отправили в лес

ФОТО СИБ.ФМ

Более 50 человек принимают участие в поиске бердского подростка Жени Шуршилина; о школьнике ничего не известно уже пятые сутки.

Добровольцы утром в субботу вышли на поиски пропавшего 22 октября в Бердске подростка. Как сообщает присоединившийся к волонтёрам корреспондент Сиб.фм, координатор отряда "Лиза Алерт Новосибирск" поставил задачу акцентироваться на территории леса.







"Не значит, что ищем груз 200. Просто исключаем этот вариант", — объяснил он добровольцам. Руководитель поисков также уточнил, что в течение дня будет вестись "прочёс на лежачего".

В эти минуты со всеми находящимися в Бердске волонтёрами провели инструктаж, обеспечили картами, напомнили, как пользоваться компасом.

"Погода не очень. Ветрено. Тем не менее, настрой у всех решительный. Видно, что люди подготовились основательно — все в тёплой удобной обуви и в пуховиках", — отметил корреспондент.

Напомним, 14-летний Женя Шуршилин пропал 22 октября, в связи с этим региональный Следком возбудил уголовное дело.