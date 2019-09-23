Лента новостейПредложить новость
Никаких следов: волонтёры закончили активные поиски бердского подростка
Травников поблагодарил за работу досрочно оставившего свой пост Звонкова
Фото из воинской части, где срочник расстрелял сослуживцев, появились в сети
Очевидцы рассказали, куда ехали погибшие в страшном ДТП на Алтае пассажиры
Полицейская "Лада" разбила нос в погоне за нарушителем в Новосибирске
Мошенники под видом сотрудников МЧС выпрашивают взятки у новосибирских бизнесменов
Орлице, отправляющей смс-ки учёным, подарили полгода бесплатной связи
"Как слышно, приём": в Новосибирске снова проверят системы оповещения
Волонтёры собрались на месте поисков бердского подростка Жени Шуршилина
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Никаких следов: волонтёры закончили активные поиски бердского подросткаРубрика: общество
26.10.2019 18:40
ФОТО СИБ.ФМ
Весь световой день, 26 октября, в Бердске продолжались поиски пропавшего во вторник Жени Шуршилина; волонтёры отряда "Лиза Алерт" вместе с десятками неравнодушных новосибирцев прочесали огромную территорию.
Волонтёры завершили на сегодня активные поиски 14-летнего школьника из Бердска Жени Шуршилина. После тщательного осмотра территории — лесного массива, а также городского кладбища — добровольцы не нашли никаких следов мальчика. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщила пресс-секретарь поискового отряда Елизавета Лиманская.
"На завтра выезд не планируется, поскольку все поставленные координатором задачи успели выполнить сегодня. Теперь будет отрабатываться версия, связанная с тем, что подросток мог уехать в другой регион. Будем разворачивать масштабное информирование на другие сибирские регионы", — уточнила Лиманская.
Сегодня в поисках были задействованы 114 человек. Вместе с добровольцами территорию в Бердске прочёсывали и журналисты Сиб.фм.
"Со стороны кажется, что это гораздо проще — осматривать местность. По факту, конечно, всё гораздо сложнее. Мы разбились на группы, каждая из которых зигзагами ходила внутри квадрата площадью 250 на 250 метров. Мокрый снег и густая растительность усложняли поиски", — поделился журналист.
Напомним, сегодня поисковики осматривали территорию городского кладбища Бердска, где похоронена мама пропавшего 22 октября Жени Шуршилина. Вместе с людьми на "земле" работали служебные собаки.
Мария Машанова
Комментарии
Лента новостей
Никаких следов: волонтёры закончили активные поиски бердского подростка
Травников поблагодарил за работу досрочно оставившего свой пост Звонкова
Фото из воинской части, где срочник расстрелял сослуживцев, появились в сети
Очевидцы рассказали, куда ехали погибшие в страшном ДТП на Алтае пассажиры
Полицейская "Лада" разбила нос в погоне за нарушителем в Новосибирске
Мошенники под видом сотрудников МЧС выпрашивают взятки у новосибирских бизнесменов
Орлице, отправляющей смс-ки учёным, подарили полгода бесплатной связи
"Как слышно, приём": в Новосибирске снова проверят системы оповещения
Волонтёры собрались на месте поисков бердского подростка Жени Шуршилина
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное