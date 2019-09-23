Никаких следов: волонтёры закончили активные поиски бердского подростка

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Весь световой день, 26 октября, в Бердске продолжались поиски пропавшего во вторник Жени Шуршилина; волонтёры отряда "Лиза Алерт" вместе с десятками неравнодушных новосибирцев прочесали огромную территорию.

Волонтёры завершили на сегодня активные поиски 14-летнего школьника из Бердска Жени Шуршилина. После тщательного осмотра территории — лесного массива, а также городского кладбища — добровольцы не нашли никаких следов мальчика. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщила пресс-секретарь поискового отряда Елизавета Лиманская.

"На завтра выезд не планируется, поскольку все поставленные координатором задачи успели выполнить сегодня. Теперь будет отрабатываться версия, связанная с тем, что подросток мог уехать в другой регион. Будем разворачивать масштабное информирование на другие сибирские регионы", — уточнила Лиманская.







Сегодня в поисках были задействованы 114 человек. Вместе с добровольцами территорию в Бердске прочёсывали и журналисты Сиб.фм.

"Со стороны кажется, что это гораздо проще — осматривать местность. По факту, конечно, всё гораздо сложнее. Мы разбились на группы, каждая из которых зигзагами ходила внутри квадрата площадью 250 на 250 метров. Мокрый снег и густая растительность усложняли поиски", — поделился журналист.

Напомним, сегодня поисковики осматривали территорию городского кладбища Бердска, где похоронена мама пропавшего 22 октября Жени Шуршилина. Вместе с людьми на "земле" работали служебные собаки.