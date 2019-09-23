Носителей генов инопланетного мышления ищет новосибирец

Фото из группы "Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"

Новосибирских пользователей соцсетей развеселил мужчина, который ходит по улицам с необычным плакатом; судя по надписи, он хочет установить связь с представителями других цивилизаций.

Мужчина с плакатом, на котором написано — "Ищу носителей генов инопланетного мышления" — был замечен в Новосибирске. Судя по снимку, появившемуся в группе "Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте", гражданин не просто безучастно ждёт появления "носителя", но и вступает в диалоги с прохожими.

Автор поста предложил гостям паблика придумать смешную подпись к фото. Новосибирцы в ответ начали делиться вариантами. "Когда забыл принять лекарства", "На съёмках Зона 51", "Просто мужик захотел присоединиться к инопланетной расе", — написали комментаторы.

Один из участников обсуждения нашёл похожее фото: мужчина с плакатом утверждал, что "Создаёт цивилизацию людей без гена обезьяньей тупости".

Напомним, 28 сентября танцующий в автобусе сибиряк развеселил пассажиров.