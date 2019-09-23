Новосибирцам пообещали "вторую серию" снега - воскресенье начнётся с осадков

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Снегом и сильным ветром запомнится новосибирцам предстоящее воскресенье; во второй половине дня дуть будет так, что лучше провести выходной дома.

Фото заснеженных улиц и деревьев заполнили соцсети новосибирцев. Те, кто не успел запечатлеть родной город "во всём белом" из-за работы, надеются завтра наверстать упущенное. Тем более, что синоптики обещают вторую серию снежного утра.

Между тем, в региональном МЧС предостерегают жителей области от вылазок на природу. С завтрашнего дня ветер начнёт стремительно усиливаться. Не исключены порывы до 25 метров в секунду.

Спасатели простят жителей быть бдительными, соблюдать меры личной безопасности, как в быту, так и на улицах, а также следить за изменениями погоды.

"При сильных порывах ветра рекомендуется закрыть форточки и окна, заблаговременно убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком", — сказали в региональном МЧС.

Напомним, 18 октября в мэрии Новосибирска рассказали о новых способах борьбы с гололёдом этой зимой.