Очевидцы рассказали, куда ехали погибшие в страшном ДТП на Алтае пассажиры

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Погибшими в страшном ДТП на Алтае оказались пожилые участницы ансамбля "Сударушки"; они ехали на певческий конкурс.

Восемь человек погибли сегодня утром в ДТП на границе Калманского и Топчихинского районов Алтайского края — там столкнулись микроавтобус «Фиат Дукато» и минивэн «Нисан». Выяснилось, что пассажирами Фиата оказались пожилые женщины — участницы ансамбля "Сударушка", которые ехали на певческий конкурс. Также среди погибших был ребёнок. Об этом сообщают алтайские СМИ.

По словам экс-руководителя ансамбля Анны Суховой, которую цитирует портал amic.ru, всего на конкурс ехали девять пожилых женщин, старшей из которых 80 лет.

"Женщины собрались полным коллективом впервые за долгое время. Пару лет назад ансамбль почти распался, занимались три-четыре женщины. А на этот раз они решили поехать все вместе", — сказала Сухова.

По предварительной версии, водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем Ниссан Пресаж, который двигался со стороны Барнаула в сторону Алейска, выехал на полосу встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Фиат Дукато, двигавшимся во встречном направлении.

Напомним, после аварии следственные органы начали проверку, а региональное МЧС запустило "горячую линию" по оказанию психологической помощи пострадавшим в ДТП.