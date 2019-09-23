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Орлице, отправляющей смс-ки учёным, подарили полгода бесплатной связи

Рубрика: общество

26.10.2019 14:00

Фото из группы ЦРХП НСО в социальной сети "ВКонтакте"

Сотовый оператор пополнил счёт на мобильных устройствах, с помощью которых мигрирующие птицы передают сообщения орнитологам; в ближайшие полгода птицы будут на связи. 

Волонтёры Центра реабилитации хищных животных Новосибирской области поблагодарили компанию мобильного оператора и журналистов за помощь в поддержании связи с орлами. Вчера стало известно, что птицы не могут отправлять учёным смс о своём местонахождении, поскольку на сим-картах закончились деньги. Однако после появления информации в СМИ, проблема была решена. Об этом сообщается в паблике ЦРХП НСО в социальной сети "ВКонтакте". 

"От имени Российской сети изучения и охраны пернатых хищников я хочу поблагодарить всех, кто помог нашим орлам остаться на связи! Собранных денег теперь хватит и на то, чтобы оплатить СМС сообщения не только до конца года, но и до конца миграции! То есть до самой весны — до апреля!", — написали администраторы группы. 

Проблемы с оплатой услуг связи возникли из-за того, что молодые орлы, совершая предмиграционные кочёвки, вышли на связь не в Казахстане или в России, как планировалось, а  в Иране. Каждое сообщение оттуда обходилось в 49 рублей за сообщение. В итоге, вскоре после начала осенней миграции, бюджет орлов был полностью исчерпан. 

После того, как история с птицами получила огласку, компания Мегафон, с сим-карты которой орлица Мин направляет сообщения специалистам, взяла на себя расходы по обслуживанию текущего тарифа и даже готова разработать для птицы специальное предложение. 

"Другие сотовые операторы тоже не остались в стороне.  Теле2 и Yota предложили орлам свою связь в подарок!", — написали представители Центра. 

Они добавили, что с удовольствием откликнутся на все предложения, поскольку планируют продолжать заниматься отслеживанием судьбы редких пернатых хищников.

Напомним, 25 октября для того, чтобы собрать деньги для оплаты мобильной связь птиц, специалисты Центра запустили акцию "Закинь орлу на мобилку".

Мария Машанова

Теги: Новосибирская область орлы

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Мошенники под видом сотрудников МЧС выпрашивают взятки у новосибирских бизнесменов

сегодня 14:20 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:00 Общество 0 Коммент.

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Семь автомобилей столкнулись в Первомайском районе Новосибирска

вчера 21:15 Хроника 0 Коммент.

Застрелил семерых сослуживцев солдат-срочник в Сибири

вчера 19:14 Хроника 0 Коммент.

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вчера 19:11 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:36 Политика 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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