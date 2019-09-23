Орлице, отправляющей смс-ки учёным, подарили полгода бесплатной связи

Фото из группы ЦРХП НСО в социальной сети "ВКонтакте"

Сотовый оператор пополнил счёт на мобильных устройствах, с помощью которых мигрирующие птицы передают сообщения орнитологам; в ближайшие полгода птицы будут на связи.

Волонтёры Центра реабилитации хищных животных Новосибирской области поблагодарили компанию мобильного оператора и журналистов за помощь в поддержании связи с орлами. Вчера стало известно, что птицы не могут отправлять учёным смс о своём местонахождении, поскольку на сим-картах закончились деньги. Однако после появления информации в СМИ, проблема была решена. Об этом сообщается в паблике ЦРХП НСО в социальной сети "ВКонтакте".

"От имени Российской сети изучения и охраны пернатых хищников я хочу поблагодарить всех, кто помог нашим орлам остаться на связи! Собранных денег теперь хватит и на то, чтобы оплатить СМС сообщения не только до конца года, но и до конца миграции! То есть до самой весны — до апреля!", — написали администраторы группы.

Проблемы с оплатой услуг связи возникли из-за того, что молодые орлы, совершая предмиграционные кочёвки, вышли на связь не в Казахстане или в России, как планировалось, а в Иране. Каждое сообщение оттуда обходилось в 49 рублей за сообщение. В итоге, вскоре после начала осенней миграции, бюджет орлов был полностью исчерпан.

После того, как история с птицами получила огласку, компания Мегафон, с сим-карты которой орлица Мин направляет сообщения специалистам, взяла на себя расходы по обслуживанию текущего тарифа и даже готова разработать для птицы специальное предложение.

"Другие сотовые операторы тоже не остались в стороне. Теле2 и Yota предложили орлам свою связь в подарок!", — написали представители Центра.

Они добавили, что с удовольствием откликнутся на все предложения, поскольку планируют продолжать заниматься отслеживанием судьбы редких пернатых хищников.

Напомним, 25 октября для того, чтобы собрать деньги для оплаты мобильной связь птиц, специалисты Центра запустили акцию "Закинь орлу на мобилку".