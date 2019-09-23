Пол в торговом центре выложили из надгробных памятников

Фото с сайта yk-news.kz.

Посетители торгового центра Усть-Каменогорска запечатлели новый пол в магазине; вместе с обычной плиткой подрядчик уложил фрагменты надгробных памятников.

Лица покойных смотрят на покупателей торгового дома "Алем" в Усть-Каменогорске. Новый пол в помещении выложили из осколков надгробных плит. Об этом сообщает издание yk-news.kz.

В администрации торгового центра сообщили, что в курсе инцидента. При этом вину за случившееся переложили на подрядчика, который укладывал мозаичный пол.

"В торговом доме шёл ремонт. Пол был покрыт пылью. Разглядеть материал, из которого сделана плитка, было невозможно. Факт вскрылся только к концу ремонтных работ", — цитирует издание слова представителя "Алема".

Напомним, в феврале в Новосибирске застройщик пытался пустить покупателей в ещё не достроенный торговый центр.