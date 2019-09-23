Полицейская "Лада" разбила нос в погоне за нарушителем в Новосибирске

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Полицейская "Лада" разбила нос в погоне за нарушителем в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
26.10.2019 15:12
Фото из группы АСТ-54 в социальной сети "ВКонтакте"
Новосибирские полицейские ночью вынуждены были преследовать авто нарушителя; погоня закончилась ДТП.
Сотрудники новосибирской полиции минувшей ночью попали в дорожно-транспортное происшествие во время преследования машины правонарушителя. Служебную "Ладу Гранту" занесло, и она врезалась в иномарку беглеца. Об этом сообщается в группе "АСТ 54" в социальной сети "ВКонтакте".
В публикации говорится, что полицейские преследовали водителя за рулём Mitsubishi Pajero iO. Погоня шла по улице Партизанской.
"Проверка показала, что водитель внедорожника был пьян", — уточнили очевидцы.
Напомним, 13 октября в социальных сетях появилось фото с автомобилем ДПС, упавшим в яму.
Мария Машанова
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Лента новостей
Фото из воинской части, где срочник расстрелял сослуживцев, появились в сети
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