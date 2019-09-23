Полицейская "Лада" разбила нос в погоне за нарушителем в Новосибирске

Фото из группы АСТ-54 в социальной сети "ВКонтакте"

Новосибирские полицейские ночью вынуждены были преследовать авто нарушителя; погоня закончилась ДТП.

Сотрудники новосибирской полиции минувшей ночью попали в дорожно-транспортное происшествие во время преследования машины правонарушителя. Служебную "Ладу Гранту" занесло, и она врезалась в иномарку беглеца. Об этом сообщается в группе "АСТ 54" в социальной сети "ВКонтакте".

В публикации говорится, что полицейские преследовали водителя за рулём Mitsubishi Pajero iO. Погоня шла по улице Партизанской.

"Проверка показала, что водитель внедорожника был пьян", — уточнили очевидцы.

Напомним, 13 октября в социальных сетях появилось фото с автомобилем ДПС, упавшим в яму.