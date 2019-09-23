Полквартиры снесло: попытка распилить сейф обернулась трагедией

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Полквартиры снесло: попытка распилить сейф обернулась трагедиейРубрика: общество, проиcшествия
26.10.2019 19:05
ФОТО PIXABAY.COM
Взрыв прогремел сегодня в квартире жилого дома в Новокузнецке; двое пострадавших доставлены в больницу.
Два человека госпитализированы после взрыва в квартире панельного дома в Новокузнецке Кемеровской области. Об этом сообщает местное издание vse42.ru.
По предварительным данным, хозяйка квартиры попросила родственника помочь ей вскрыть сейф, доставшийся от умершего мужа. В момент, когда мужчина начал болгаркой распиливать сейф, произошло воспламенение хранившегося внутри.
"В результате взрыва оба родственника получили травмы различной тяжести и были госпитализированы. В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники Росгвардии и следственно-оперативная группа", уточнили в пресс-службе кузбасского ГУ МВД России.
Напомним, сегодня из-за взрыва газового баллона в кафе Улан-Удэ в больницу попали 12 работников заведения.
Мария Машанова
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