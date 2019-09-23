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Предъявите бутылку: за проезд в общественном транспорте разрешат платить пластиком

Рубрика: общество

27.10.2019 09:22

ФОТО PIXABAY.COM

Минтранс предложил новый вариант использования отходов — пластиковой и стеклянной тары; её будут принимать в качестве оплаты за проезд. 

Оборудовать остановки метро и железнодорожные платформы специальными аппаратами для сбора пластиковой, алюминиевой и стеклянной тары предложили в Министерстве транспорта России. Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, авторы инициативы хотят за сданные на переработку ёмкости начислять бонусы на транспортную карту, которыми можно будет рассчитаться за проезд.

"Также россияне смогут получить баллы на оплату парковки", — пишет ТАСС.

Испытывать жизнеспособность проекта начнут в подземках Санкт-Петербурга, Москвы и Нижнего Новгорода.

Напомним, 17 октября представитель Минтранса заявил об убыточности регионального метро. 

Мария Машанова

Теги: экология метро Минтранс

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Предложить новость

ХК «Сибирь» - «Металлург»: время начала матча и прогнозы букмекеров

сегодня 16:51 Общество 0 Коммент.

Сибиряки спасают двух краснокнижных лебедей

сегодня 16:14 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:33 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:56 Хроника 0 Коммент.

На трассе под Новосибирском погибли три женщины

сегодня 10:26 Хроника 0 Коммент.

Предъявите бутылку: за проезд в общественном транспорте разрешат платить пластиком

сегодня 09:22 Общество 0 Коммент.

Пол в торговом центре выложили из надгробных памятников

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вчера 18:07 Политика 0 Коммент.

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вчера 17:13 Политика 0 Коммент.

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вчера 16:30 Хроника 0 Коммент.

Комитет солдатских матерей прокомментировал расстрел восьми человек в воинской части в Забайкалье

вчера 16:20 Общество 0 Коммент.

Упавшего в открытый люк ребёнка чудом спасли прохожие

вчера 15:40 Общество 0 Коммент.

Полицейская "Лада" разбила нос в погоне за нарушителем в Новосибирске

вчера 15:12 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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