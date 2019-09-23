Предъявите бутылку: за проезд в общественном транспорте разрешат платить пластиком

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Минтранс предложил новый вариант использования отходов — пластиковой и стеклянной тары; её будут принимать в качестве оплаты за проезд.

Оборудовать остановки метро и железнодорожные платформы специальными аппаратами для сбора пластиковой, алюминиевой и стеклянной тары предложили в Министерстве транспорта России. Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, авторы инициативы хотят за сданные на переработку ёмкости начислять бонусы на транспортную карту, которыми можно будет рассчитаться за проезд.

"Также россияне смогут получить баллы на оплату парковки", — пишет ТАСС.

Испытывать жизнеспособность проекта начнут в подземках Санкт-Петербурга, Москвы и Нижнего Новгорода.

Напомним, 17 октября представитель Минтранса заявил об убыточности регионального метро.