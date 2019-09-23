Пропавшего бердского подростка ищут возле могилы матери

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Пропавшего бердского подростка ищут возле могилы материРубрика: проиcшествия
26.10.2019 13:15
ФОТО СИБ.ФМ
В Бердске продолжаются поиски пропавшего 22 октября школьника Жени Шуршилина; волонтёры намерены прочесать территорию кладбища, где похоронена его мать.
Группа поисковиков отряда "Лиза Алерт" осматривает территорию городского кладбища в Бердске, где находится могила пропавшего подростка Жени Шуршилина. Местность прочёсывают девять человек, в их числе — присоединившийся к волонтёрам журналист Сиб.фм.
По его словам, координатор поставил задачу прочесать кладбище вдоль и поперёк. Особенно — вблизи места, где покоится мама подростка, похороненная около десяти лет назад.
"Пока всё не проверим, никуда не уйдём", — передаёт корреспондент.
Он уточнил, что вместе с добровольцами на кладбище отправилась собака по кличке Астра.
Здесь же, на кладбище, работают и полицейские-кинологи с собаками.
"Начался сильный снегопад, что очень осложняет перемещение. Но мы заглядываем буквально за каждый куст, осматриваем все кучи мусора", — рассказал журналист.
Напомним, сегодня утром в Бердске возобновились поиски пропавшего 5 дней назад подростка. До наступления темноты группы добровольцев, которых на данный момент собралось более 80 человек, работают в лесу.
Мария Машанова
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