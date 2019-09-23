5 баллов
+1
64 71.12
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Мошенники под видом сотрудников МЧС выпрашивают взятки у новосибирских бизнесменов

сегодня 14:20 Общество 0 Коммент.

Орлице, отправляющей смс-ки учёным, подарили полгода бесплатной связи

сегодня 14:00 Общество 0 Коммент.

Пропавшего бердского подростка ищут возле могилы матери

сегодня 13:15 Хроника 0 Коммент.

Восемь человек погибли в ДТП на Алтае

сегодня 12:47 Хроника 0 Коммент.

"Как слышно, приём": в Новосибирске снова проверят системы оповещения

сегодня 11:50 Общество 0 Коммент.

"Не значит, что ищем груз 200": участников поисков Жени Шуршилина отправили в лес

сегодня 11:15 Хроника 0 Коммент.

Волонтёры собрались на месте поисков бердского подростка Жени Шуршилина

сегодня 10:47 Хроника 0 Коммент.

"Мне кажется, его довели": бывшая девушка рассказала о расстрелявшем сослуживцев в Забайкалье срочнике

сегодня 10:30 Хроника 0 Коммент.

Вдова погибшего в ДТП на Жуковского новосибирца ищет очевидцев аварии

сегодня 09:50 Хроника 0 Коммент.

Волейбольный «Локомотив» – «Енисей»: прямая трансляция и время начала матча

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирец выплатил алименты из-за страха лишиться водительских прав

сегодня 07:41 Общество 0 Коммент.

Сотню посетителей эвакуировали из горящего ресторана в Новосибирске

вчера 23:48 Хроника 0 Коммент.

Возобновили поиски пропавшего в Бердске подростка

вчера 23:01 Общество 0 Коммент.

Число жертв забайкальского стрелка выросло

вчера 22:31 Хроника 0 Коммент.

Семь автомобилей столкнулись в Первомайском районе Новосибирска

вчера 21:15 Хроника 0 Коммент.

Застрелил семерых сослуживцев солдат-срочник в Сибири

вчера 19:14 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские власти взяли на особый контроль долгострой в «Новомарусино»

вчера 19:11 Общество 0 Коммент.

Рэпер GUF отменил концерт в Новосибирске

вчера 18:47 Культура 0 Коммент.

Чиновника мэрии Новосибирска арестовали на два месяца

вчера 18:36 Политика 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Пропавшего бердского подростка ищут возле могилы матери

Рубрика: проиcшествия

26.10.2019 13:15

ФОТО СИБ.ФМ

В Бердске продолжаются поиски пропавшего 22 октября школьника Жени Шуршилина; волонтёры намерены прочесать территорию кладбища, где похоронена его мать. 

Группа поисковиков отряда "Лиза Алерт" осматривает территорию городского кладбища в Бердске, где находится могила пропавшего подростка Жени Шуршилина. Местность прочёсывают девять человек, в их числе — присоединившийся к волонтёрам журналист Сиб.фм. 

По его словам, координатор поставил задачу прочесать кладбище вдоль и поперёк. Особенно — вблизи места, где покоится мама подростка, похороненная около десяти лет назад.

"Пока всё не проверим, никуда не уйдём", — передаёт корреспондент. 

Он уточнил, что вместе с добровольцами на кладбище отправилась собака по кличке Астра. 

Здесь же, на кладбище, работают и полицейские-кинологи с собаками. 

"Начался сильный снегопад, что очень осложняет перемещение. Но мы заглядываем буквально за каждый куст, осматриваем все кучи мусора", — рассказал журналист. 

Напомним, сегодня утром в Бердске возобновились поиски пропавшего 5 дней назад подростка. До наступления темноты группы добровольцев, которых на данный момент собралось более 80 человек, работают в лесу. 

 

Мария Машанова

Теги: Бердск Новосибирская область поиски Лиза Алерт

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Мошенники под видом сотрудников МЧС выпрашивают взятки у новосибирских бизнесменов

сегодня 14:20 Общество 0 Коммент.

Орлице, отправляющей смс-ки учёным, подарили полгода бесплатной связи

сегодня 14:00 Общество 0 Коммент.

Пропавшего бердского подростка ищут возле могилы матери

сегодня 13:15 Хроника 0 Коммент.

Восемь человек погибли в ДТП на Алтае

сегодня 12:47 Хроника 0 Коммент.

"Как слышно, приём": в Новосибирске снова проверят системы оповещения

сегодня 11:50 Общество 0 Коммент.

"Не значит, что ищем груз 200": участников поисков Жени Шуршилина отправили в лес

сегодня 11:15 Хроника 0 Коммент.

Волонтёры собрались на месте поисков бердского подростка Жени Шуршилина

сегодня 10:47 Хроника 0 Коммент.

"Мне кажется, его довели": бывшая девушка рассказала о расстрелявшем сослуживцев в Забайкалье срочнике

сегодня 10:30 Хроника 0 Коммент.

Вдова погибшего в ДТП на Жуковского новосибирца ищет очевидцев аварии

сегодня 09:50 Хроника 0 Коммент.

Волейбольный «Локомотив» – «Енисей»: прямая трансляция и время начала матча

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирец выплатил алименты из-за страха лишиться водительских прав

сегодня 07:41 Общество 0 Коммент.

Сотню посетителей эвакуировали из горящего ресторана в Новосибирске

вчера 23:48 Хроника 0 Коммент.

Возобновили поиски пропавшего в Бердске подростка

вчера 23:01 Общество 0 Коммент.

Число жертв забайкальского стрелка выросло

вчера 22:31 Хроника 0 Коммент.

Семь автомобилей столкнулись в Первомайском районе Новосибирска

вчера 21:15 Хроника 0 Коммент.

Застрелил семерых сослуживцев солдат-срочник в Сибири

вчера 19:14 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские власти взяли на особый контроль долгострой в «Новомарусино»

вчера 19:11 Общество 0 Коммент.

Рэпер GUF отменил концерт в Новосибирске

вчера 18:47 Культура 0 Коммент.

Чиновника мэрии Новосибирска арестовали на два месяца

вчера 18:36 Политика 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
11.10.2019

Возраст значения не имеет: сибирячки старше 50 лет покорили подиум

Читать далее
Image
17.09.2019

Стратегия не прошла

У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...

Читать далее
Image
09.09.2019

С чистого листа

Почти адское количество мусора убрали с берега Оби...

Читать далее
Image
12.08.2019

Культура городских террас

Квартира с собственным приусадебным участк...

Читать далее
Image
24.07.2019

«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет

Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...

Читать далее
Image
21.06.2019

Миллиарды на наказы

Денег добавили, но нужно ещё больше

Читать далее

Новости по теме

Мошенники под видом сотрудников МЧС выпрашивают взятки у новосибирских бизнесменов сегодня 14:20 "Не значит, что ищем груз 200": участников поисков Жени Шуршилина отправили в лес сегодня 11:15

Популярное

Image

Лайфхак дня: как сделать обувь не скользкой

Image

Создателей «Бахетле» признали банкротами в Новосибирске

Image

Дорого-богато: топ-5 иномарок Новосибирска с самым высоким трансп...

Image

Стала известна стоимость лечения больной раком Анастасии Заворотн...

Image

Видео: Волки вышли на трассу в Новосибирской области

Image

«Слёт клуба любителей летней резины»: в массовом ДТП в Новосибирс...

Image

Кыргызская полиция раскрыла подробности массовой драки на Хилокск...

Image

«Клетки мозга отмирают»: онколог рассказал о болезни Анастасии За...

Image

Экс-председателя арбитражного суда нашли с простреленной головой

Image

Владелец «Бентли» в Новосибирске заплатит почти 300 тысяч рублей ...

Image

Доходы бюджетников вырастут в следующие три года

Image

С собой – перекус, фонари и рации: волонтёры выдвинулись на поиск...

Image

«Всё опухло и болит»: косметолог-самоучка изуродовала губы девушк...