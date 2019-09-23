Травников поблагодарил за работу досрочно оставившего свой пост Звонкова

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поддержал решение теперь уже бывшего главы Черепановского района Аркадия Звонкова о досрочном уходе с должности; руководитель региона поблагодарил его за работу.

Глава Черепановского района Аркадий Звонков покидает пост по собственному желанию. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Во время совещания с активом района, которое прошло в городе Черепаново, губернатор Андрей Травников поддержал это решение и поблагодарил руководителя за вклад в развитие территории.

Сейчас в Черпанове идут работы по подготовке шести площадок для установки будущих модульных котельных. К следующему отопительному сезону они будут обеспечивать жилые и социальные объекты города теплом, а все ныне действующие физически устаревшие котельные выведут из эксплуатации.

Напомним, об отставке Аркадия Звонкова стало известно сегодня. Распоряжение о досрочном прекращении полномочий глава подписал накануне, 24 октября.