Травников поблагодарил за работу досрочно оставившего свой пост Звонкова

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Травников поблагодарил за работу досрочно оставившего свой пост ЗвонковаРубрика: политика, общество
26.10.2019 18:07
ФОТО С САЙТА ПРАВИТЕЛЬСТВА НСО
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поддержал решение теперь уже бывшего главы Черепановского района Аркадия Звонкова о досрочном уходе с должности; руководитель региона поблагодарил его за работу.
Глава Черепановского района Аркадий Звонков покидает пост по собственному желанию. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе правительства Новосибирской области.
Во время совещания с активом района, которое прошло в городе Черепаново, губернатор Андрей Травников поддержал это решение и поблагодарил руководителя за вклад в развитие территории.
Сейчас в Черпанове идут работы по подготовке шести площадок для установки будущих модульных котельных. К следующему отопительному сезону они будут обеспечивать жилые и социальные объекты города теплом, а все ныне действующие физически устаревшие котельные выведут из эксплуатации.
Напомним, об отставке Аркадия Звонкова стало известно сегодня. Распоряжение о досрочном прекращении полномочий глава подписал накануне, 24 октября.
Мария Машанова
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Лента новостей
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