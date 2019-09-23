Упавшего в открытый люк ребёнка чудом спасли прохожие

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Упавшего в открытый люк ребёнка чудом спасли прохожиеРубрика: общество, проиcшествия
26.10.2019 15:40
ФОТО PIXABAY.COM
Малыш наступил на крышку люка и провалился в колодец; мать ребёнка находилась буквально в двух шагах от сына.
Ребёнок упал в колодец во время прогулки в парке в Набережных Челнах. Инцидент произошёл на глазах у матери, которая шла рядом с сыном и катила коляску. Видео происшествия размещено в группе "Интересный Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте".
На кадрах видно, как малыш наступает на крышку люка, та переворачивается, и ребёнок скрывается под землёй. Испуганная мать бросилась на помощь, откинула металлическую крышку и быстро вытянула сына за руки. Ей помоги случайные прохожие.
Сообщается, что люк был довольно глубоким.
Авторы паблика просят родителей быть максимально бдительными и рассказывать детям о подобных опасностях.
Напомним, 18 сентября в Новосибирске женщина с ребёнком упали в яму с кипятком, после чего были доставлены в больниц.
Мария Машанова
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