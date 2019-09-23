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Упавшего в открытый люк ребёнка чудом спасли прохожие

Рубрика: общество, проиcшествия

26.10.2019 15:40

ФОТО PIXABAY.COM

Малыш наступил на крышку люка и провалился в колодец; мать ребёнка находилась буквально в двух шагах от сына. 

Ребёнок упал в колодец во время прогулки в парке в Набережных Челнах. Инцидент произошёл на глазах у матери, которая шла рядом с сыном и катила коляску. Видео происшествия размещено в группе "Интересный Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте".

На кадрах видно, как малыш наступает на крышку люка, та переворачивается, и ребёнок скрывается под землёй. Испуганная мать бросилась на помощь, откинула металлическую крышку и быстро  вытянула сына за руки. Ей помоги случайные прохожие. 

Сообщается, что люк был довольно глубоким. 

Авторы паблика просят родителей быть максимально бдительными и рассказывать детям о подобных опасностях. 

Напомним, 18 сентября в Новосибирске женщина с ребёнком упали в яму с кипятком, после чего были доставлены в больниц. 

Мария Машанова

Теги: люк ребёнок колодец

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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