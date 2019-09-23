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Вдова погибшего в ДТП на Жуковского новосибирца ищет очевидцев аварии

Рубрика: проиcшествия

26.10.2019 09:50

Фото из группы АСТ-54 в социальной сети "ВКонтакте"

Водитель ГАЗели с логотипами "Святой источник" погиб в массовом ДТП 17 октября; сейчас гражданская жена покойного ищет свидетелей трагедии. 

Вдова одного из участников аварии, произошедшей 17 октября на перекрёстке улиц Жуковского и Ереванской в Новосибирске, обратилась к очевидцам ДТП. Девушка разыскивает водителя Жигулей, у которого имеется видеорегистратор с записью случившегося. Об этом сообщается в группе "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте". 

"Всё это произошло примерно в 11 часов утра. В это время за ГАЗелью ехали красные Жигули с видеорегистратором, где чётко было видно, на какой цвет светофора двигался грузовик и как разворачивалась дама на Лексусе", — написала Ирина. 

Девушка просит откликнуться всех, кто может помочь найти водителя "Жигулей". 

"Просим помощи у всех, кто в этот момент мог находиться там и видеть всё происходящее. Просим помощи наказать виновного в смерти молодого человека. Важна любая информация", — добавила Ирина.

К посту девушка прикрепила справку из ЗАГСа, где указано, что Ирина Озган и Дмитрий Кузнецов (впоследствии погибший в аварии) 9 октября подали заявление о заключении брака. 14 ноября пара должна была пожениться. 

Напомним, 17 октября после столкновения ГАЗели с Лексусом, отечественное авто отбросило на столб, водитель погиб до приезда медиков. 

Мария Машанова

Теги: Новосибирская область ДТП

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

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19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

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Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

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