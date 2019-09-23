Вдова погибшего в ДТП на Жуковского новосибирца ищет очевидцев аварии

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Вдова погибшего в ДТП на Жуковского новосибирца ищет очевидцев аварииРубрика: проиcшествия
26.10.2019 09:50
Фото из группы АСТ-54 в социальной сети "ВКонтакте"
Водитель ГАЗели с логотипами "Святой источник" погиб в массовом ДТП 17 октября; сейчас гражданская жена покойного ищет свидетелей трагедии.
Вдова одного из участников аварии, произошедшей 17 октября на перекрёстке улиц Жуковского и Ереванской в Новосибирске, обратилась к очевидцам ДТП. Девушка разыскивает водителя Жигулей, у которого имеется видеорегистратор с записью случившегося. Об этом сообщается в группе "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте".
"Всё это произошло примерно в 11 часов утра. В это время за ГАЗелью ехали красные Жигули с видеорегистратором, где чётко было видно, на какой цвет светофора двигался грузовик и как разворачивалась дама на Лексусе", — написала Ирина.
Девушка просит откликнуться всех, кто может помочь найти водителя "Жигулей".
"Просим помощи у всех, кто в этот момент мог находиться там и видеть всё происходящее. Просим помощи наказать виновного в смерти молодого человека. Важна любая информация", — добавила Ирина.
К посту девушка прикрепила справку из ЗАГСа, где указано, что Ирина Озган и Дмитрий Кузнецов (впоследствии погибший в аварии) 9 октября подали заявление о заключении брака. 14 ноября пара должна была пожениться.
Напомним, 17 октября после столкновения ГАЗели с Лексусом, отечественное авто отбросило на столб, водитель погиб до приезда медиков.
Мария Машанова
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