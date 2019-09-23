Волонтёры собрались на месте поисков бердского подростка Жени Шуршилина

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Волонтёры собрались на месте поисков бердского подростка Жени ШуршилинаРубрика: проиcшествия
26.10.2019 10:47
ФОТО СИБ.ФМ
Сегодня волонтёры повторно начали поиски пропавшего 22 октября в Бердске подростка; на месте собрались более 50 добровольцев.
Поиски пропавшего 22 октября Жени Шуршилина возобновились. Добровольцы отряда "Лиза Алерт Новосибирск", а вместе с ними ещё более 50 неравнодушных жителей Новосибирска и Бердска готовы прочёсывать местность. Об этом сообщает корреспондент "Сиб.фм", находящийся вместе с волонтёрами.
По его словам, всем прибывшим в пункт сбора раздают карты, объясняют, как с ними обращаться.
"Идёт подробный инструктаж — как себя вести, как передвигаться, на кого ориентироваться", — добавил журналист.
Координатор поисков отметил, что основные силы будут брошены на прочёсывание леса.
14-летний подросток пропал 22 октября. Женя Шуршилин ушёл в школу, но на занятиях так и не появился. В связи с исчезновением школьника возбуждено уголовное дело.
Напомним, волонтёры не первый раз выходят на поиски подростка. Ранее в Бердске уже были организованы поиски пропавшего. В них приняли участие сотрудники полиции, родственники мальчика и волонтёры поискового отряда “Лиза Алерт”.
Мария Машанова
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