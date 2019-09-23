Волонтёры собрались на месте поисков бердского подростка Жени Шуршилина

ФОТО СИБ.ФМ

Сегодня волонтёры повторно начали поиски пропавшего 22 октября в Бердске подростка; на месте собрались более 50 добровольцев.

Поиски пропавшего 22 октября Жени Шуршилина возобновились. Добровольцы отряда "Лиза Алерт Новосибирск", а вместе с ними ещё более 50 неравнодушных жителей Новосибирска и Бердска готовы прочёсывать местность. Об этом сообщает корреспондент "Сиб.фм", находящийся вместе с волонтёрами.

По его словам, всем прибывшим в пункт сбора раздают карты, объясняют, как с ними обращаться.

"Идёт подробный инструктаж — как себя вести, как передвигаться, на кого ориентироваться", — добавил журналист.







Координатор поисков отметил, что основные силы будут брошены на прочёсывание леса.

14-летний подросток пропал 22 октября. Женя Шуршилин ушёл в школу, но на занятиях так и не появился. В связи с исчезновением школьника возбуждено уголовное дело.

Напомним, волонтёры не первый раз выходят на поиски подростка. Ранее в Бердске уже были организованы поиски пропавшего. В них приняли участие сотрудники полиции, родственники мальчика и волонтёры поискового отряда “Лиза Алерт”.