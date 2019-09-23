Восемь человек погибли в ДТП на Алтае

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю и Barnaul22

Авария с микроавтобусом унесла жизни восьми человек на Алтае; еще несколько пострадавших в тяжёлом состоянии находятся в больнице.

Восемь человек скончались сегодня утром на автотрассе в Алтае после столкновения частного микроавтобуса «Фиат Дукато» и минивэна «Нисан». Шестеро погибли на месте, ещё двое — в больнице. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным регионального МЧС, трагедия произошла на 74 километре федеральной автомобильной дороги А-322, на границе Калманского и Топчихинского районов Алтайского края.

Как уточнили спасатели, в двух автомобилях находились 16 человек. Пострадавшие доставлены в больницу.

"На участке ДТП организовано реверсивное движение. На месте работали пожарно-спасательные подразделения, спасатели Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда, выполняли деблокирование и транспортировку. На месте происшествия организована работа психологов от ГУ МЧС России по Алтайскому краю", — добавили в ведомстве.

В связи с трагедией в алтайском МЧС начата работа телефона "горячей линии" для граждан — 8 (3852) 202-659.

Обстоятельства происшествия выясняются. Однако по предварительным данным, виновником аварии стал водитель Ниссана.

"Водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем Ниссан Пресаж, который двигался со стороны Барнаула в сторону Алейска, выехал на полосу встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Фиат Дукато, двигавшимся во встречном направлении», — отметили в ГУ МВД России по региону.

Напомним, сегодня утром после взрыва в кафе в Улан-Удэ были госпитализированы 12 человек.