Взрыв прогремел в столице Бурятии - есть пострадавшие

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Более 10 человек пострадали в результате взрыва в кафе Улан-Удэ; все доставленные в больницу — персонал заведения.

Врыв газового балона произошёл сегодня утром в улан-удэнском заведении Ethno Cafe. Травмы получили 12 человек, в том числе несовершеннолетний. Один из пострадавших находится в состоянии комы. Об этом сообщает издание "Байкал. Дейли".

Следственный комитет по Республике Бурятия начал проверку обстоятельств инцидента. По предварительной версии, работники пришли в кафе около 8 часов и во время приготовления пищи почувствовали запах газа. Вместо того, чтобы вызвать спецслужбы, сотрудники попытались самостоятельно устранить утечку, но безуспешно.

"Когда концентрация газа в помещении достигла предела, от работающих плит произошло воспламенение и взрыв. Волной разрушены стены помещения, выбиты стёкла", — сообщают местные СМИ.

Напомним, 24 октября пожарные тушили дом в Искитиме, где из-за наличия газового баллона была угроза взрыва.