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Взрыв прогремел в столице Бурятии - есть пострадавшие

Рубрика: проиcшествия

26.10.2019 12:10

ФОТО PIXABAY.COM

Более 10 человек пострадали в результате взрыва в кафе Улан-Удэ; все доставленные в больницу — персонал заведения. 

Врыв газового балона произошёл сегодня утром в улан-удэнском заведении Ethno Cafe. Травмы получили 12 человек, в том числе несовершеннолетний. Один из пострадавших находится в состоянии комы. Об этом сообщает издание "Байкал. Дейли". 

Следственный комитет по Республике Бурятия начал проверку обстоятельств инцидента. По предварительной версии, работники пришли в кафе около 8 часов и во время приготовления пищи почувствовали запах газа. Вместо того, чтобы вызвать спецслужбы, сотрудники попытались самостоятельно устранить утечку, но безуспешно. 

"Когда концентрация газа в помещении достигла предела, от работающих плит произошло воспламенение и взрыв. Волной разрушены стены помещения, выбиты стёкла", — сообщают местные СМИ. 

Напомним, 24 октября пожарные тушили дом в Искитиме, где из-за наличия газового баллона была угроза взрыва. 

Мария Машанова

Теги: взрыв Республика Бурятия

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сегодня 14:20 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:00 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:50 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:15 Хроника 0 Коммент.

Волонтёры собрались на месте поисков бердского подростка Жени Шуршилина

сегодня 10:47 Хроника 0 Коммент.

"Мне кажется, его довели": бывшая девушка рассказала о расстрелявшем сослуживцев в Забайкалье срочнике

сегодня 10:30 Хроника 0 Коммент.

Вдова погибшего в ДТП на Жуковского новосибирца ищет очевидцев аварии

сегодня 09:50 Хроника 0 Коммент.

Волейбольный «Локомотив» – «Енисей»: прямая трансляция и время начала матча

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирец выплатил алименты из-за страха лишиться водительских прав

сегодня 07:41 Общество 0 Коммент.

Сотню посетителей эвакуировали из горящего ресторана в Новосибирске

вчера 23:48 Хроника 0 Коммент.

Возобновили поиски пропавшего в Бердске подростка

вчера 23:01 Общество 0 Коммент.

Число жертв забайкальского стрелка выросло

вчера 22:31 Хроника 0 Коммент.

Семь автомобилей столкнулись в Первомайском районе Новосибирска

вчера 21:15 Хроника 0 Коммент.

Застрелил семерых сослуживцев солдат-срочник в Сибири

вчера 19:14 Хроника 0 Коммент.

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вчера 19:11 Общество 0 Коммент.

Рэпер GUF отменил концерт в Новосибирске

вчера 18:47 Культура 0 Коммент.

Чиновника мэрии Новосибирска арестовали на два месяца

вчера 18:36 Политика 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

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