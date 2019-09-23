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Защитник ХК "Сибирь" попал в состав Олимпийской сборной России

Рубрика: спорт

26.10.2019 14:55

Фото из группы ХК "Сибирь" в социальной сети "ВКонтакте"

Игрок хоккейного клуба "Сибирь" будет представлять Олимпийскую сборную России на турнире "Кубок Германии"; соотечественников ждут три матча — 7, 9 и 10 ноября. 

Защитник ХК "Сибирь" Андрей Ермаков включён в состав российской сборной на предстоящем турнире "Кубок Германии". Об этом сообщается в группе клуба в социальной сети "ВКонтакте". 

"Штаб сборной России назвал состав олимпийской команды (ближайшего резерва национальной) на турнир «Кубок Германии». В составе сборной защитник "Сибири" — Андрей Ермаков", — говорится в публикации. 

"Кубок Германии", напомним, пройдёт в городе Крефельд с 7 по 10 ноября. 

7 ноября Россия сыграет с Германией — матч начнётся в 21:45 по московскому времени. 9 ноября в 18:30 сборная РФ встретится со словаками, а 10 ноября, в 13:00, на лёд против россиян выйдет команда Швейцарии.

Напомним, 22 октября Сиб.фм писал о победе хоккеистов "Сибири" надо подольским "Витязем". 

 

Мария Машанова

Теги: Германия ХК «Сибирь»

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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