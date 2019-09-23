Защитник ХК "Сибирь" попал в состав Олимпийской сборной России

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Защитник ХК "Сибирь" попал в состав Олимпийской сборной РоссииРубрика: спорт
26.10.2019 14:55
Фото из группы ХК "Сибирь" в социальной сети "ВКонтакте"
Игрок хоккейного клуба "Сибирь" будет представлять Олимпийскую сборную России на турнире "Кубок Германии"; соотечественников ждут три матча — 7, 9 и 10 ноября.
Защитник ХК "Сибирь" Андрей Ермаков включён в состав российской сборной на предстоящем турнире "Кубок Германии". Об этом сообщается в группе клуба в социальной сети "ВКонтакте".
"Штаб сборной России назвал состав олимпийской команды (ближайшего резерва национальной) на турнир «Кубок Германии». В составе сборной защитник "Сибири" — Андрей Ермаков", — говорится в публикации.
"Кубок Германии", напомним, пройдёт в городе Крефельд с 7 по 10 ноября.
7 ноября Россия сыграет с Германией — матч начнётся в 21:45 по московскому времени. 9 ноября в 18:30 сборная РФ встретится со словаками, а 10 ноября, в 13:00, на лёд против россиян выйдет команда Швейцарии.
Напомним, 22 октября Сиб.фм писал о победе хоккеистов "Сибири" надо подольским "Витязем".
Мария Машанова
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