ХК «Сибирь» - «Металлург»: время начала матча и прогнозы букмекеров

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ХК «Сибирь» - «Металлург»: время начала матча и прогнозы букмекеровРубрика: общество
27.10.2019 16:51
Фото с официального сайта ХК "Сибирь"
В Ледовом дворце спорта Новосибирска в воскресенье, 27 октября, состоится очередной матч; ХК «Сибирь» будет принимать «Металлург» из Магнитогорска.
Неделя большого хоккея продолжается в Новосибирске. В воскресенье, 27 октября на своём льду ХК «Сибирь» принимает магнитогорский «Металлург». Матч начнётся в 17:30 по местному времени.
Команды уже провели 36 очных встреч. В основное время 15 раз побеждали металлурги и 10 сибиряки. При этом уральская команда забросила 95 шайб в ворота сибиряков, а в ответ пропустила всего 81.
Большинство букмекеров предрекают победу «Металлургу». Коэффициент на победу уральского клуба – 2,43, на победу ХК «Сибирь» — 2,69, на ничью – 3,64.
Напомним, 22 октября ХК «Сибирь» обыграл «Витязь» из подмосковного Подольска со счётом 4:1.
Анатолий Якимов
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