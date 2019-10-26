ХК «Сибирь» обыграл «Металлург» из Магнитогорска

ФОТО ИЗ ГРУППЫ ХК «Сибирь» ВО «ВКОНТАКТЕ»

Новосибирский клуб продлил победную серию до четырёх матчей; для выявления победителя командам не хватило основного времени

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ 27 октября хоккейный клуб «Сибирь» принимал в Новосибирске магнитогорский «Металлург». Несмотря на более высокую позицию «Сибири» в турнирной таблице, фаворитами считались гости.

Поначалу они полностью оправдывали предматчевые прогнозы. На 10-й минуте первого периода счёт открыл нападающий «Металлурга» Николай Кулёмин. За считанные секунды до конца первой двадцатиминутки Богдан Потехин удвоил преимущество гостей.

Во втором периоде «Сибирь» заменила вратаря – вместо Алексея Красикова на площадку вышел Харри Сятери. Команда стала играть острее, трижды имела численное преимущество и более чем двукратное превосходство по броскам – 12 против 5 у «Металлурга». Однако счёт на табло так и не изменился.

На экваторе третьего периода Юкка Пелтола сумел отыграть одну шайбу, а спустя всего 40 секунд Владимир Первушин смог сравнять счёт. «Сибирь» могла дожать соперника, по итогам периода соотношение бросков составило 16-6 в пользу хозяев, однако зрители в основное время голов больше не увидели, игра перешла в овертайм.

Долго ждать развязки не пришлось. С начала дополнительного времени прошло всего 48 секунд, когда Юкка Пелтола оформил дубль и общую победу «Сибири» со счётом 3-2.

До конца месяца «Сибирь» проведёт ещё два домашних матча. 29 октября в Новосибирск приедет «Автомобилист» (Екатеринбург), а 31 октября состоится матч с московским ЦСКА.

Напомним, 22 октября «Сибирь» на своей площадке разгромила подмосковный «Витязь».