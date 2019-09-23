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Мать-сибирячка повредила глаза своему пятимесячному ребенку

Рубрика: проиcшествия

28.10.2019 07:49

Фото из архива Сиб.фм

В Республике Хакасия женщина после ссоры с мужем пыталась вырезать глаза ребёнку; сейчас малыш госпитализирован, а его мать задержана.

В селе Таштып женщина попыталась вырезать глаза своему ребёнку кухонным ножом. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Как стало известно, женщина поссорилась с мужем и на почве ревности пыталась вырезать своему пятимесячному ребёнку глаза. В результате малыш был госпитализирован с повреждениями обоих глаз. Женщина задержана. В отношении неё возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в сентябре мать выкинула двух младенцев из окна из-за кривых ног.

Анатолий Якимов

Теги: Сибирь дети Хакасия ножевые ранения СУ СКР

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В Новосибирске из-за ремонтных работ сузят дорогу

сегодня 10:24 Общество 0 Коммент.

Таксу с четвертой стадией рака в Новосибирске выбросили на помойку

сегодня 10:07 Общество 0 Коммент.

Искал укромное место: стали известны новые подробности гибели бердского подростка

сегодня 09:58 Хроника 0 Коммент.

«Работа подождёт»: ДТП спровоцировало большую пробку в Новосибирске

сегодня 09:16 Хроника 0 Коммент.

На зимовку в Новосибирск прилетели чечётки

сегодня 08:53 Общество 0 Коммент.

Худощавая седая старушка в синем халате пропала в Новосибирской области

сегодня 08:26 Общество 0 Коммент.

Мать-сибирячка повредила глаза своему пятимесячному ребенку

сегодня 07:49 Хроника 0 Коммент.

Лайфхак дня: как научиться запоминать имена

сегодня 06:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 28 октября

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Топ-5 отремонтированных дорог в Новосибирской области

сегодня 05:05 Общество 0 Коммент.

Оправдать расстрелявшего восьмерых сослуживцев срочника просят в интернете

сегодня 00:00 Хроника 0 Коммент.

ХК «Сибирь» обыграл «Металлург» из Магнитогорска

вчера 20:01 Общество 0 Коммент.

Найдено тело пропавшего бердского школьника

вчера 17:47 Хроника 0 Коммент.

ХК «Сибирь» - «Металлург»: время начала матча и прогнозы букмекеров

вчера 16:51 Общество 0 Коммент.

Сибиряки спасают двух краснокнижных лебедей

вчера 16:14 Общество 0 Коммент.

Около тридцати тысяч толстяков живут в Новосибирской области

вчера 15:33 Общество 0 Коммент.

Новую детскую игровую площадку откроют в новосибирском Сквере Славы

вчера 14:54 Общество 1 Коммент.

В Новосибирске раскрыли кражу ювелирных изделий на 120 тысяч рублей

вчера 14:24 Хроника 0 Коммент.

Педагог-морж в купальнике из Алтайского края уезжает в Москву

вчера 13:33 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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