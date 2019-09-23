Мать-сибирячка повредила глаза своему пятимесячному ребенку

Фото из архива Сиб.фм

В Республике Хакасия женщина после ссоры с мужем пыталась вырезать глаза ребёнку; сейчас малыш госпитализирован, а его мать задержана.

В селе Таштып женщина попыталась вырезать глаза своему ребёнку кухонным ножом. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Как стало известно, женщина поссорилась с мужем и на почве ревности пыталась вырезать своему пятимесячному ребёнку глаза. В результате малыш был госпитализирован с повреждениями обоих глаз. Женщина задержана. В отношении неё возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в сентябре мать выкинула двух младенцев из окна из-за кривых ног.