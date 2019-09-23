На российских железных дорогах исчезнут плацкартные вагоны

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В ближайшее время в составах пассажирских поездов в России появятся новые типы вагоны и исчезнут привычные; в АО «Федеральная пассажирская компания» предлагают ввести четыре класса обслуживания.

С января 2020 года из пассажирских поездов могут исчезнуть всем привычные плацкартные и купейные вагоны. Вместо них будет введено четыре класса обслуживания: бюджет, эконом, комфорт и бизнес. Об этом рассказал директор АО «Федеральная пассажирская компания» Пётр Иванов.

По сообщению «РБК» новая терминология должна появиться в январе. Однако, руководитель «дочки» ОАО «РЖД» уточнил, что от слов «купе» и «плацкарт» в компании не откажутся в ближайшее время, так как они фигурируют в нормативных документах.

В АО «ФПК» рассказали, что первый поезд, состоящий полностью из новых вагонов начнёт курсировать из Москвы до Белгорода в конце ноября. Всего в 2020 году на закупку вагонов планируют направить 36,6 миллиарда рублей. Кроме того, 16 миллиардов будут израсходованы на модернизацию пассажирских вагонов.

Напомним, в течение трёх дней на Западно-Сибирской железной дороге проходили демонстрационные поездки электропоезда «Ласточка» до Омска, Томска и Барнаула.