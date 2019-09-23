На трассе под Новосибирском погибли три женщины

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В Мошковском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли люди; легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком.

По факту ДТП со смертельным исходом в Мошковском районе проводится проверка. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Новосибирской области 26 октября около 20:00 легковой автомобиль «Фольксваген Поло» двигался по трассе «Сибирь» со стороны деревни Ояш в посёлок Мошково.

«На 65-м километре 21-летняя водитель из Новосибирска не справилась с управлением. В результате автомобиль выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком «Рено Премиум», — рассказали в пресс-службе.

Водитель автомобиля и две его пассажирки – 21-летняя жительница Новосибирска и 55-летняя женщина из Кемеровской области скончались на месте ДТП.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП, проводится проверка.

Напомним, 26 октября на Алтае в ДТП погибли восемь человек.