Найдено тело пропавшего бердского школьника

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Тело погибшего Жени Шуршилина нашли в воскресенье, 27 октября; школьник пропал во вторник.

Поиски 14-летнего пропавшего подростка из Бердска прекращены. Женя Шуршилин найден мёртвым. Об этом сообщили волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт Новосибирск».

"Отряд приносит самые искренние соболезнования родным. Спасибо всем, кто помогал, кто выезжал на поиски, делал репосты и распространял информацию в сети", — говорится в публикации.