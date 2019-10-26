Новосибирск: события 28 октября

Фото из архива Сиб.фм

Понедельник начнётся с важных решений и интересных событий; Сиб.фм расскажет о самых значимых из них.

Открытие II Сибирского медиафорума

Тема II Сибирского медиафорума – «Обновление общественных, индустриальных и бизнес-моделей СМИ. Профессиональные, технологические и этические стандарты в цифровую эпоху». Откроет форум губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Ведущие журналисты России, медиа-менеджеры, представители профессионального университетского сообщества и представители власти расскажут участникам форума о современных СМИ.

Мероприятие пройдет на площадке МВК "Новосибирск Экспоцентр" (ул. Станционная, 104) с 10:00.

Большой этнографический диктант

В честь Дня народного 1 ноября пройдёт Большой этнографический диктант. Сегодня начнётся пресс-конференция, на которой заместитель министра образования Новосибирской области Мария Жафярова расскажет о проведении Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант».

Пресс-конференция пройдет в пресс-центре информационного агентства "ТАСС-Сибирь" (ул. Добролюбова, 2А, 3-й этаж). Начало в 14.00.

Развитие села

Сегодня обсудят программу «Устойчивое развитие сельский территорий в Новосибирской области» на еженедельном заседании областного правительства. Также обсудят ещё один важный вопрос – министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт расскажет о корректировках в программе «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области».

Заседание пройдет в малом зале Правительства Новосибирской области (Красный проспект, 18, малый зал, 5-й этаж). Начало в 14-00.

Проверка связи

Техническая проверка средств оповещение при помощи перехвата теле- и радиосигнала пройдёт с 15:50 до 16:00. Тренировку проводят для выяснения степени готовности спецслужб и муниципалитетов к оповещению о чрезвычайных ситуациях.