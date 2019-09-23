Новую детскую игровую площадку откроют в новосибирском Сквере Славы

Фото предоставлено организатором мероприятия

В День народного единства в Сквере Славы будет открыта новая детская площадка; на площади более 300 квадратных метров будут созданы игровые зоны и места отдыха для детей разного возраста.

Игровая площадка «Мир юных героев» откроют 4 ноября в новосибирском Сквере Славы. Инициаторами создания детской игровой зоны в Сквере Славы. Авторы в рамках регионального движения «Оставь свой след», инициативная группа «Атланты» при поддержке «Институт непрерывного развития».

От идеи до превращения замысла в реальность прошло всего 1,5 месяца. Несколько неравнодушных новосибирцев решили облагородить детскую площадку в Сквере Славы. Инициативная группа нашла средства на создание новой игровой площадки, а также получили необходимые разрешительные документы в мэрии Новосибирска.

Сейчас на площадке проводят подготовительные работы. К монтажу приступят 29 октября.

Как рассказали организаторы мероприятия, бюджет проекта составляет 700 тысяч рублей. При этом, из городской и областной казны средств не потребовалось. Игровая площадка будет установлена за счёт спонсоров.

«4 ноября после торжественного открытия игровая площадка «Мир юных героев» будет передана администрации города Новосибирска», — рассказал один из авторов проекта Илья Брюханов.

Как рассказал Сиб.фм Илья Брюханов, сделать свой вклад в развитие города может каждый. для этого нужно придумать проект и если он пройдёт одобрение, то через пару месяцев он станет реальностью.

Напомним, 14 августа на Михайловской набережной открыли кинетический арт-объект.