Около тридцати тысяч толстяков живут в Новосибирской области

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В Новосибирской области посчитали людей, страдающих ожирением; за первое полугодие 2019 года на учёте в поликлиниках находится 28159 жителей с избыточным весом.

Чаще всего ожирением страдают женщины. Об этом рассказали на странице группы «Типичный Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте» со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

По словам специалистов, ожирение может быть как самостоятельным заболеванием, так и сопутствующим. Кроме того, повышенный вес может сигнализировать о наличии какой-либо другой серьёзной болезни.

Ожирение может привести к сахарному диабету второго типа, развитию сердечно-сосудистых заболеваний, нарушению опорно-двигательного аппарата и другим.

В минздраве отметили, что за первое полугодие этого года было зарегистрировано 28159 граждан с избыточным весом, 23 тысячи из которых лица старше 18 лет. В 2018 году в медицинские учреждения обратилось 6514 детей до 14 лет, в том числе 544 – до 4-х лет.

Напомним, в середине июля медики назвали самую распространённую группу крови среди больных онкологией.