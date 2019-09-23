Около тридцати тысяч толстяков живут в Новосибирской области

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Около тридцати тысяч толстяков живут в Новосибирской областиРубрика: общество
27.10.2019 15:33
Фото с сайта Pixabay.com
В Новосибирской области посчитали людей, страдающих ожирением; за первое полугодие 2019 года на учёте в поликлиниках находится 28159 жителей с избыточным весом.
Чаще всего ожирением страдают женщины. Об этом рассказали на странице группы «Типичный Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте» со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.
По словам специалистов, ожирение может быть как самостоятельным заболеванием, так и сопутствующим. Кроме того, повышенный вес может сигнализировать о наличии какой-либо другой серьёзной болезни.
Ожирение может привести к сахарному диабету второго типа, развитию сердечно-сосудистых заболеваний, нарушению опорно-двигательного аппарата и другим.
В минздраве отметили, что за первое полугодие этого года было зарегистрировано 28159 граждан с избыточным весом, 23 тысячи из которых лица старше 18 лет. В 2018 году в медицинские учреждения обратилось 6514 детей до 14 лет, в том числе 544 – до 4-х лет.
Напомним, в середине июля медики назвали самую распространённую группу крови среди больных онкологией.
Анатолий Якимов
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