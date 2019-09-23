Параметры новой пенсионной реформы раскрыли российские власти

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Параметры новой пенсионной реформы раскрыли российские властиРубрика: общество
28.10.2019 00:00
Фото с сайта Pixabay.com
Новая пенсионная система будет называться «гарантированный пенсионный план»; она предполагает добровольное подключение граждан и гарантии накоплений.
Финальный проект реформы пенсионных накоплений представлен властями. Он призван заменить замороженную часть пенсии россиян в 2014 году. По сообщению РБК, в ближайшее время документ будет размещён в интернете для публичного обсуждения.
Работа над новыми параметрами пенсионной реформы ведётся уде на протяжении трёх лет. Если раньше речь шла об индивидуальных пенсионных накоплениях, то сейчас — о гарантированном пенсионном плане. Первоначальный вариант был раскритикован президентом России Владимиром Путиным.
Гарантированный пенсионный план будет формироваться за счёт перечислений граждан. При этом размер и срок могут быть абсолютно любыми. Единственное отличие — новая система будет добровольной. Присоединиться к системе гарантированного пенсионного плана можно будет либо самостоятельно через портал «Госуслуги», либо написать заявление о добровольном присоединении на имя работодателя.
По замыслу разработчиков новой программы, накопленные средства можно будет завещать наследникам, приостанавливать перечисления, но не более чем на пять лет в общем счёте. При этом накопления будут застрахованы и их размер не может снижаться.
Напомним, 3 октября стало известно, что новосибирским пенсионерам увеличат доплату с 1 января 2020 года.
Анатолий Якимов
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