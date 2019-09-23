Педагог-морж в купальнике из Алтайского края уезжает в Москву

Лента новостейПредложить новость
ХК «Сибирь» - «Металлург»: время начала матча и прогнозы букмекеров
Новую детскую игровую площадку откроют в новосибирском Сквере Славы
В Новосибирске раскрыли кражу ювелирных изделий на 120 тысяч рублей
Житель Новосибирской области пойдёт под суд за хранение крупной партии марихуаны
Предъявите бутылку: за проезд в общественном транспорте разрешат платить пластиком
Никаких следов: волонтёры закончили активные поиски бердского подростка
Травников поблагодарил за работу досрочно оставившего свой пост Звонкова
Очевидцы рассказали, куда ехали погибшие в страшном ДТП на Алтае пассажиры
Полицейская "Лада" разбила нос в погоне за нарушителем в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Педагог-морж в купальнике из Алтайского края уезжает в МосквуРубрика: общество
27.10.2019 13:33
Фото с личной страницы Татьяны Кувшинниковой в социальной сети "ВКонтакте"
Учитель русского языка и литературы из барнаульской школы, которая была вынуждена уйти с работы за фото в купальнике, уезжает в Москву; её зарплата на Алтае равнялась 12 тысячам рублей в месяц.
Татьяна Кувшинникова, ставшая знаменитой в феврале этого года, уезжает из Барнаула. Как ранее сообщал Сиб.фм, после того, как Татьяна разместила фото в купальнике, сделанное в поддержку зимней универсиады, она была вынуждена уйти из школы.
Татьяна Кувшинникова занимается зимним плаванием. В феврале их группа «Барнаульские моржи» организовали акцию, фото с которой она разместила у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте». Кому-то из родителей оно не понравилось, и они написали жалобу на имя директора школы. Татьяне было предложено написать заявление об увольнении по собственному желанию.
Узнав про это, коллеги-учителя запустили в социальных сетях флеш-моб «Учителя тоже люди». Его поддержали не только педагоги, но и чиновники, журналисты и другие неравнодушные люди.
Тем не менее, Татьяна ушла с любимой работы. В беседе с Сиб.фм, она призналась, что администрация школы создала невыносимые условия для работы.
«После той фотографии, ко мне на уроки стали чаще приходить с проверками, хотя до этого в течение полугода никого не было. Возможно, это связано с тем, что я не согласилась замещать полностью коллегу», — рассказала Татьяна.
Педагог рассказала, что зарплата учителей в Алтайском крае 11-12 тысяч рублей. И чтобы больше зарабатывать они вынуждены брать по две и более ставки, работать в две смены.
Сейчас Татьяна Кувшинникова готовится к переезду в Москву. На 30 октября уже куплены билеты на поезд.
Напомним, 4 октября учителя рассказали, почему их жизнь превращается в кошмар.
Анатолий Якимов
Комментарии
Лента новостей
ХК «Сибирь» - «Металлург»: время начала матча и прогнозы букмекеров
Новую детскую игровую площадку откроют в новосибирском Сквере Славы
В Новосибирске раскрыли кражу ювелирных изделий на 120 тысяч рублей
Житель Новосибирской области пойдёт под суд за хранение крупной партии марихуаны
Предъявите бутылку: за проезд в общественном транспорте разрешат платить пластиком
Никаких следов: волонтёры закончили активные поиски бердского подростка
Травников поблагодарил за работу досрочно оставившего свой пост Звонкова
Очевидцы рассказали, куда ехали погибшие в страшном ДТП на Алтае пассажиры
Полицейская "Лада" разбила нос в погоне за нарушителем в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Закон о самозанятых: кнут и пряник налоговых правил
Чем грозит закон о самозанятых обычным фриланс...
10 фактов о «топах»
Они хотят больше 200 тысяч, не пишут про ПК и знают пушту...
Новости по теме
Популярное