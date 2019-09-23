Педагог-морж в купальнике из Алтайского края уезжает в Москву

Фото с личной страницы Татьяны Кувшинниковой в социальной сети "ВКонтакте"

Учитель русского языка и литературы из барнаульской школы, которая была вынуждена уйти с работы за фото в купальнике, уезжает в Москву; её зарплата на Алтае равнялась 12 тысячам рублей в месяц.

Татьяна Кувшинникова, ставшая знаменитой в феврале этого года, уезжает из Барнаула. Как ранее сообщал Сиб.фм, после того, как Татьяна разместила фото в купальнике, сделанное в поддержку зимней универсиады, она была вынуждена уйти из школы.

Татьяна Кувшинникова занимается зимним плаванием. В феврале их группа «Барнаульские моржи» организовали акцию, фото с которой она разместила у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте». Кому-то из родителей оно не понравилось, и они написали жалобу на имя директора школы. Татьяне было предложено написать заявление об увольнении по собственному желанию.

Узнав про это, коллеги-учителя запустили в социальных сетях флеш-моб «Учителя тоже люди». Его поддержали не только педагоги, но и чиновники, журналисты и другие неравнодушные люди.

Тем не менее, Татьяна ушла с любимой работы. В беседе с Сиб.фм, она призналась, что администрация школы создала невыносимые условия для работы.

«После той фотографии, ко мне на уроки стали чаще приходить с проверками, хотя до этого в течение полугода никого не было. Возможно, это связано с тем, что я не согласилась замещать полностью коллегу», — рассказала Татьяна.

Педагог рассказала, что зарплата учителей в Алтайском крае 11-12 тысяч рублей. И чтобы больше зарабатывать они вынуждены брать по две и более ставки, работать в две смены.

Сейчас Татьяна Кувшинникова готовится к переезду в Москву. На 30 октября уже куплены билеты на поезд.

Напомним, 4 октября учителя рассказали, почему их жизнь превращается в кошмар.