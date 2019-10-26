Пропавшие дети, расстрел солдат и самая дорогая иномарка – Итоги недели Сиб.фм

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM, VK.COM, ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, АРХИВ СИБ.ФМ

Прошедшие семь дней запомнятся поисками подростков, возвращением почти забытого слова «дедовщина» и отъездом одной из самых известных учительниц русского языка и литературы. Главные события – в Итогах недели Сиб.фм.

Налог на роскошь

В понедельник, 21 октября, Управление федеральной налоговой службы по Новосибирской области опубликовало список самых дорогостоящих автомобилей на территории региона. Двигатели этих машин запредельно мощны, транспортный налог на них начисляется тоже не слабый. В гаражах новосибирцев нашлось больше полусотни иномарок стоимостью более 3 миллионов рублей. К ним применяется повышенный коэффициент, поэтому сумма одного только налога зачастую сопоставима со стоимостью подержанных автомобилей из более скромного ценового сегмента. Так, например, почти 300 тысяч рублей должен заплатить в казну владелец Bentley Bentayga 2016 года выпуска с двигателем мощностью 608 лошадиных сил, который можно купить примерно за 15 миллионов рублей. Чуть дешевле – в 263 тысячи рублей – обходится владение автомобилем Mercedes-Benz AMG GLS 63, выпущенным в 2017 году. А за Land Rover Range Rover 2016 года выпуска, который стоит 10-15 миллионов и имеет мощность двигателя 510 лошадиных сил, налог составит 229,5 тысяч рублей. Внести деньги хозяева премиальных авто должны до 2 декабря.

Я – робот

Во вторник, 22 октября, выступление одного из работников новосибирского МФЦ произвело фурор на VII Всероссийском форуме «Взгляд в цифровое будущее» в Сочи. В состав делегации Новосибирской области был включён робот Николай. Его используют с начала 2019 года. За это время искусственный интеллект успел обслужить более 70 % звонков, поступивших в Многофункциональный центр «Мои документы». Его работа позволила уменьшить среднее время ожидания ответа и сократить продолжительность звонка в три раза. Робот выступает в качестве голосового помощника и консультанта, а также предоставляет справочную информацию. Если же Николай не может дать ответ на вопрос клиента, он переводит звонок на живого оператора колл-центра. Но с каждым месяцем количество таких ситуаций сокращается. Разработчики рассчитывают, что постепенно подобные машины найдут применение и в других сферах.

Потерянные дети

В среду, 23 октября, полиция и волонтёры поисковых отрядов объявили в розыск двоих школьников. В течение недели стало известно еще о нескольких исчезнувших детях. Большинство из них удалось найти и вернуть родителям. Особняком в этом списке стоит история бердского школьника Жени Шуршилина. Утром он пошёл на занятия, но в учебном заведении так и не появился, а домой не возвращался. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Поиски подростка в течение недели то активизировались, то приостанавливались. Сначала искали на территории города, в субботу активно прочёсывали близлежащие лесные массивы. Однако ни оперативные действия правоохранителей, ни помощь волонтёров долгое время результата не давали. В воскресенье стало известно – Женя погиб...

Ни шагу вперед

В четверг, 24 октября, десятки новосибирцев встали живым щитом на пути тяжелой техники, которая должна начать подготовку песчаного карьера в Левобережье. Месторождение «Кучино» разведано в Ленинском районе Новосибирска в 1999 году для обеспечения сырьём строительных организаций города и области. Активная разработка должна была начаться этим летом, но под после серии акций протеста была отложена на 2020 год. Однако даже такая отсрочка не устраивает людей. Они недовольны перспективой провести ближайшие годы в соседстве с крупным промышленным объектом. Активисты считают, что карьер испортит жизнь обитателям почти 500 домов, а также повлияет на состояние единственной дороги к местной школе, а также нарушит хрупкую экосистему ближайшего болота с редкими видами птиц и животных. Поэтому они намерены добиваться полной отмены проекта. Однако разработчик карьера пока полон решимости приступить к работам в следующем году.

Расстрел солдат

В пятницу, 25 октября, в воинской части посёлка Горный в Забайкальском крае солдат-срочник при смене караула открыл огонь по сослуживцам. На месте погибли восемь человек, ещё двое были доставлены в больницу. Стрелок не стал сводить счёты с жизнью, как нередко бывает в таких случаях, поэтому есть шанс узнать правду о том, что стало причиной чудовищной расправы. Минобороны по традиции оперативно списало всё на психологические проблемы солдата, вызванные плохими вестями из дома. Однако позже стали появляться подробности, на которые вряд ли получится закрыть глаза. Выяснилось, что парень с детства мечтал служить, каких-то серьёзных проблем в семье и в личной жизни у него не было. А вот срочники, служившие в воинской части, где произошла трагедия, стали рассказывать, что в обстановка в неё была далека от нормальной. Вымогательства, избиения, неуставные взаимоотношения – всё, что заставляет матерей бояться отпускать сыновей в армию. Проверкой этих фактов теперь займутся следователи.

Последние гастроли

В субботу, 26 октября, в Алтайском крае произошло страшное ДТП. В Топчихинском районе столкнулись микроавтобус «Фиат Дукато» и минивэн «Ниссан». Шесть человек погибли на месте, ещё двое умерли от полученных травм в больнице. По предварительной версии, причиной аварии стал выезд легкового автомобиля на полосу встречного движения. Позднее выяснилось, что в микроавтобусе находились пожилые участницы алтайского ансамбля «Сударушки». Пенсионерки, старшей из которых исполнилось 80 лет, ехали на певческий конкурс. В связи с трагедией, понедельник, 28 октября, объявлен в регионе днём траура.

Провинциальные нравы

В воскресенье, 27 октября, стало известно, что самая горячая учительница Сибири — Татьяна Кувшинникова – переезжает в Москву. О педагоге из Барнаула вся страна узнала в феврале этого года. Любительница плавания в холодной воде разместила в соцсети своё фото в купальнике на фоне снега. Тем самым она хотела поддержать проведение в Красноярске Зимней универсиады-2019. Однако родителям школьников и руководству учебного заведения эта акция не понравилась. Они посчитали, что даже моржевание и соревнования мирового уровня – не повод для педагога показывать своё тело. В поддержку учительницы выступили коллеги по всей стране, однако она все-таки уволилась из школы. И теперь молодая, красивая, умная женщина отправится покорять столицу.