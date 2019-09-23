Сибиряки спасают двух краснокнижных лебедей

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Сибиряки спасают двух краснокнижных лебедейРубрика: общество
27.10.2019 16:14
Фото с сайта Википедия
На заливе реки Илим в посёлке Шестаково Нижнеилимского района Иркутской области местные жители обнаружили двух лебедей; по каким-то причинам птицы не улетели на зимовку.
Жители посёлка Шестаково Иркутской области просят помочь двум лебедям. По сообщению местных СМИ одна из птиц не может взлететь, а другая не покидает раненого «супруга».
Местные жители обратились к орнитологам. Выяснилось, что лебеди принадлежат к довольно редкому виду – шипунов. Их пары моногамные. И если одна из птиц погибает, то и вторая не может выжить.
«Лебеди-шипуны не приспособлены к сибирским морозам. Поэтому их нужно изловить до наступления холодов. Иначе они могут погибнуть», — сообщили оргитологи.
В настоящее время местные жители ищут специалистов, которые поймают птиц, не испугав и не навредив им.
Напомним, 26 октября стало известно, что орлице, посылающей SMS-сообщения о месте нахождения, предоставлена возможность отправлять их бесплатно.
Анатолий Якимов
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