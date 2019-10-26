Стала известна причина гибели бердского школьника Жени Шуршилина

Фото Сиб.фм

Тело погибшего Жени Шуршилина нашли в воскресенье, 27 октября сотрудники полиции; школьника искали со вторника.

О том, что поиски 14-летнего школьника из Бердска Жени Шуршилина прекращены сообщили волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт Новосибирск» на странице в социальной сети «ВКонтакте». В сообщении говорится: «Отряд приносит самые искренние соболезнования родным. Спасибо всем, кто помогал, кто выезжал на поиски, делал репосты и распространял информацию в сети».

Женя пропал во вторник. Он ушёл в школу, но на занятиях так и не появился. Кроме родных и близких юношу искали сотрудники полиции и добровольцы. К поискам подключились около 200 волонтёров отряда «Лиза Алерт Новосибирск». Первые активные поиски проходили в ночь с 23 на 24 октября. Но ни тогда, ни повторные поиски, которые провели в субботу результата не дали.

Знакомые мальчика рассказывали, что он был добрым и внушал доверие. Никто не мог подумать, что он может уйти из дома. К тому же Женя всегда был готов придти на помощь. В свободное время играл на гитаре и рисовал. Правда, друзья и знакомые отметили, что в последнее время он стал более замкнутым.

В четверг появилась версия, что Женя мог уехать в другой город или даже регион. А его отец Алексей Шуршилин обратился к мальчику через интернет, что бы он вернулся.

В субботних поисках Жени Шуршилина наряду с полусотней добровольцев принимали участие и корреспонденты Сиб.фм.

Как стало известно, тело мальчика обнаружили висящим на дереве в воскресенье, 27 октября около 16:00. На место ЧП прибыли представители правоохранительных органов.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по факту обнаружения тела ребёнка.