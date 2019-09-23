Цыганка забрала деньги у молодого новосибирца

Фото со страницы группы "инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"

На остановке «Лесоперевалка» в Ленинском районе Новосибирска молодая женщина обманула парня и забрала у него 500 рублей; очевидцы сообщают, что молодой человек был под гипнозом.

В Новосибирске активизировались уличные мошенники. Как рассказала подписчица Наталья в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте», 26 октября в Ленинском районе на остановке «Лесоперевалка» она стала свидетельницей, как у молодого человека женщина забрала 500 рублей.

Несмотря на то, что девушка пыталась спасти парня от воздействия цыганки, ей это не удалось.

Две женщины, предположительно цыганки, подошли к молодому человеку и попросили сигареты. После этого одна из них начала беседовать с парнем, а через некоторое время он передал ей в руки портмоне.

«Как только парень достал портмоне, я подошла к ним и попросила зажигалку. Так как было понятно, что задумала цыганка. Я ударила его по руке и спросила: «Ты чего?». У него были «стеклянные» глаза», — написала Наталья.

Однако, вторая цыганка закричала на девушку и ей пришлось отойти. Наталья стала фотографировать процесс, а женщины стали на неё кричать. Парень «очнулся» и стал требовать у них свои деньги, но женщины ушли в сторону гипермаркета «Гигант». А молодой человек остался стоять на остановке рассеянным.

Напомним, в начале июля гадалка обманула женщину с больным ребёнком.