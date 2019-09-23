В Новосибирске раскрыли кражу ювелирных изделий на 120 тысяч рублей

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В Новосибирске раскрыли кражу ювелирных изделий на 120 тысяч рублейРубрика: проиcшествия
27.10.2019 14:24
Фото с сайта pixabay.com
В Советском районе Новосибирска сотрудники полиции раскрыли квартирную кражу; задержана подозреваемая, похитившая золотые украшения.
Жительница Новосибирска ограбила земляка. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, кража была совершена несколько дней назад.
«В отдел полиции Советского района с заявлением о пропаже изделий из золота обратился мужчина. Он рассказал, сумма ущерба – 120 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что кражу совершила 25-летняя жительница Советского района города Новосибирска. Ранее она к уголовной ответственности не привлекалась.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Она находится под подпиской о невыезде.
Напомним, в июле в Новосибирске полицейские искали мужчину, ограбившего ювелирный магазин.
Анатолий Якимов
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