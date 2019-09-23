Житель Новосибирской области пойдёт под суд за хранение крупной партии марихуаны

Фото предоставлено ГУ МВД России по Новосибирской области

Более десяти килограммов марихуаны хранил у себя житель Тогучинского района; мужчина собирал дикорастущую коноплю для собственных нужд.

В Новосибирской области задержали мужчину, подозреваемого в приобретении и хранении наркотических средств. Сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Тогучинскому району во время оперативных мероприятий обнаружили у жителя посёлка Придолинный более десяти килограммов марихуаны.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Новосибирской области, 40-летний мужчина собирал дикорастущую коноплю, которую хранил для собственного употребления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Если его вина будет доказана, ему грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

Напомним, в конце августа в Новосибирске сотрудники транспортной полиции задержали жителя Кузбасса с пряниками, в которых была начинка из наркотиков.