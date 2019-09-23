Девочка разбилась насмерть при падении с высоты в Новосибирске

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Девочка разбилась насмерть при падении с высоты в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
28.10.2019 21:02
фото со страницы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"
В Новосибирске начата проверка по факту гибели 13-летней девочки; она упала с высоты 10-го этажа.
Информацию о ЧП подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. ЧП произошло сегодня вечером по адресу Ипподромская, 30. Под окнами было обнаружено тело 13-летней девочки. Она упала с высоты 10-го этажа. Ребёнок получил травмы несовместимые с жизнью.
На месте работали сотрудники полиции и Следственного комитета. Начата доследственная проверка, которой предстоит установить все причины и обстоятельства трагедии.
Напомним, 30 сентября из окна общежития в Бердске выпала 16-летняя девушка.
Татьяна Картавых
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