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Девочка разбилась насмерть при падении с высоты в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

28.10.2019 21:02

фото со страницы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

В Новосибирске начата проверка по факту гибели 13-летней девочки; она упала с высоты 10-го этажа. 

Информацию о ЧП подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. ЧП произошло сегодня вечером по адресу Ипподромская, 30. Под окнами было обнаружено тело 13-летней девочки. Она упала с высоты 10-го этажа. Ребёнок получил травмы несовместимые с жизнью. 

На месте работали сотрудники полиции и Следственного комитета. Начата доследственная проверка, которой предстоит установить все причины и обстоятельства трагедии. 

Напомним, 30 сентября из окна общежития в Бердске выпала 16-летняя девушка. 

Татьяна Картавых

Теги: Новосибирская область Следственный комитет ребёнок пострадал

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сегодня 18:18 Общество 0 Коммент.

Замначальника колонии Новосибирска получил срок за взятку

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сегодня 16:42 Общество 0 Коммент.

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Гнойник дедовщины: воинские части России остаются местом убийств и суицидов

сегодня 16:08 Общество 0 Коммент.

«Суровый сибирский парень»: мужчина в розовой шапке рассмешил пассажиров метро в Новосибирске

сегодня 15:48 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске снижается уровень безработицы

сегодня 15:36 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском высшем военном командном училище состоялся юбилейный выпуск

сегодня 14:49 Общество 0 Коммент.

Новое приложение для смартфонов расскажет о качестве воздуха в Новосибирске

сегодня 13:46 Общество 0 Коммент.

Годовая инфляция в Новосибирской области замедлилась до 3,9%

сегодня 13:21 Экономика 0 Коммент.

ВК «Локомотив» обыграл «Енисей» в первом матче чемпионата России

сегодня 13:05 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:04 Общество 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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