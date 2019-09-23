До конца марта аэропорт Толмачёво будет работать по зимнему расписанию

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До конца марта аэропорт Толмачёво будет работать по зимнему расписаниюРубрика: общество
28.10.2019 17:13
Фото предоставлено пресс-службой аэропорта Толмачёво
Все аэропорты России перешли на зимнее расписание полётов; оно действует с 27 октября по 28 марта 2020 года.
Новосибирский аэропорт начал свою работу по зимнему расписанию. Все службы готовы к работе в зимний период. В частности для противообледенительной обработки самолётов при неблагоприятных зимних погодных условиях в нужных объёмах подготовлена специальная жидкость, а также химические реагенты, необходимые для обработки лётного поля. Кроме того, наземные службы приобрели расходные материалы и запчасти к снегоуборочной технике. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта Толмачёво.
«Персонал аэропорта прошёл периодическую подготовку, в том числе по особенностям работы в зимний период. Службы аэропорта Толмачёво готовы к работе в осенне-зимний период с учётом требований к обслуживанию пассажиров, воздушных судов, багажа и груза», — сообщили в пресс-службе.
В предстоящем зимнем сезоне появятся новые маршруты. Так авиакомпания AZUR Air начнёт выполнять рейс Новосибирск — Дубай, Nordwind Airlines — Новосибирск — Сураттхани, S7 — Новосибирск — Пекин и Новосибирск — Павлодар.
Напомним, 21 октября стало известно о том, что аэропорт Толмачёво установил новый рекорд по обслуживанию пассажиров.
Анатолий Якимов
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