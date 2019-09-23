«Этнографический диктант» пройдёт в выходные в Новосибирске

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«Этнографический диктант» в этом году впервые пройдёт в Новосибирской области; для желающих откроют пять дополнительных площадок.

В преддверии Дня народного единства — 1 ноября — в Новосибирской области пройдёт международная акция «Большой этнографический диктант», об этом рассказали в пресс-центре мэрии.

В этом году акция впервые будет доступна для жителей районов Новосибирской области. Дополнительно откроется пять площадок из 20.

Задания диктанта включают 30 вопросов: 20 общих и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта Российской Федерации.

На написание диктанта участникам выделят 45 минут. Ответить на вопросы желающие смогут и удалённо — площадки будут работать в режиме онлайн.

Как рассказали организаторы, диктант начнётся в 11:00, а регистрация на площадках запланирована с 10:00.

Результаты акции 12 декабря будут опубликованы на официальном сайте диктанта.

Напомним, 21 октября в Москву ушло письмо с именем автора Тотального диктанта.