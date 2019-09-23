«Этнографический диктант» пройдёт в выходные в Новосибирске

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«Этнографический диктант» пройдёт в выходные в НовосибирскеРубрика: общество
28.10.2019 16:42
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
«Этнографический диктант» в этом году впервые пройдёт в Новосибирской области; для желающих откроют пять дополнительных площадок.
В преддверии Дня народного единства — 1 ноября — в Новосибирской области пройдёт международная акция «Большой этнографический диктант», об этом рассказали в пресс-центре мэрии.
В этом году акция впервые будет доступна для жителей районов Новосибирской области. Дополнительно откроется пять площадок из 20.
Задания диктанта включают 30 вопросов: 20 общих и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта Российской Федерации.
На написание диктанта участникам выделят 45 минут. Ответить на вопросы желающие смогут и удалённо — площадки будут работать в режиме онлайн.
Как рассказали организаторы, диктант начнётся в 11:00, а регистрация на площадках запланирована с 10:00.
Результаты акции 12 декабря будут опубликованы на официальном сайте диктанта.
Напомним, 21 октября в Москву ушло письмо с именем автора Тотального диктанта.
Алёна Коврова
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