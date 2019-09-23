Гибель Жени Шуршилина проверит специальная комиссия в Бердске

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Гибель Жени Шуршилина проверит специальная комиссия в БердскеРубрика: общество, проиcшествия
28.10.2019 20:21
фото из архива сиб.фм
В Бердск 29 октября прибудет специальная комиссия правительства Новосибирской области; будут проверять все службы, которые могли быть связаны с судьбой погибшего подростка.
В Бердск едут ревизоры. Специальная комиссия правительства Новосибирской области 29 октября будет работать в городе и проверять работу служб, которые должны были следить за безопасностью жизни и здоровья подростка, который воспитывался в неполной семье. Мама Жени Шуршилина умерла 10 лет назад. С тех пор мальчик жил с отцом и время от времени гостил у деда.
В поле зрения ревизоров попадут школа, где учился подросток, инспекция по делам несовершеннолетних, полиция и органы опеки.
Напомним, Женя Шуршилин пропал по дороге на занятия 22 октября и с тех пор о его местонахождении никто не знал.
Комиссии предстоит ответить на вопрос, достаточно ли внимания уделялось подростку и его проблемам. Также будет проведена проверка в школе № 13, где учился Женя. По информации Сиб.фм из источников в правоохранительных органах, не исключено, что у молодого человека был конфликт с педагогами и одноклассниками.
Женю Шуршилина искали в течение недели волонтёры, полиция и представители общественности. В поисках приняли участие и журналисты Сиб.фм.
Напомним, мальчика нашли погибшим 27 октября.
Татьяна Картавых
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