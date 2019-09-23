Гнойник дедовщины: воинские части России остаются местом убийств и суицидов

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Осенний призыв на военную службу стартовал 1 октября: до конца года ряды Российской армии должны пополнить почти 130 тысяч новобранцев; от каждого из них требуется не только доказать любовь к Родине, но и попытаться элементарно выжить.

В то время как вся страна обсуждает ужасающую историю в воинской части Забайкалья, где 20-летний срочник расстрелял восемь человек, новостная лента сайта Минобороны России пестрит сообщениями о прошедшем в подразделениях «Географическом диктанте». О том, как массово, организованно и с хорошим настроением офицеры и рядовые сели за парты и приняли участие в масштабной просветительской акции.

Для Вооружённых Сил государства это, видимо, событие номер один, и ничего важнее просто не существует. Для всех остальных очевидно: пока трагедии в воинских частях будут, словно гнойники на лице, гримировать подобными «утренниками», извести армейскую дедовщину не удастся.

ЧП как чаша переполненного терпения

О 20-летнем срочнике Рамиле Шамсутдинове, который вечером 25 октября открыл огонь по сослуживцам в воинской части закрытого посёлка Горный в Забайкальском крае, его друзья и родственники говорят только хорошее. Бывшая девушка называет уравновешенным и спокойным.

«Все вопросы он всегда решал мирно», — сказала она журналистам федеральных СМИ. Отец Рамиля, пенсионер органов внутренних дел, тоже отзывается о сыне только хорошо. Говорит, что парень планировал продолжить службу и перейти на контракт.

И вдруг такое. Хладнокровное убийство из табельного оружия. Восемь погибших и двое раненых. Проклятья, слёзы матерей, сломанные судьбы.

Рамиля Шамсутдинова призвали в армию 4 июля 2019 года из Нурлатского района Татарстана. Призывная комиссия поставила ему 2-ю группу нервно-психической устойчивости, что означает вероятность срывов только при длительном нахождении в экстремальной ситуации без помощи психолога.

Тем временем люди, знакомые с ситуацией или хотя бы немного погружённые в армейскую действительность, утверждают: не было никакого «вдруг». Каждое такое ЧП — это чаша переполненного терпения.

По словам ответственного секретаря Союза комитетов солдатских матерей России Валентины Мельниковой, которая на следующий день после случившегося выступила в эфире «Эха Москвы», трагедия произошла из-за недосмотра военного руководства.

«Контроль за дисциплиной в воинских частях совершенно отсутствует. Тем более за состоянием солдат, которые с оружием уходят в наряд. Это значит, что психолог не смотрел его перед этим, не дал заключение... Это преступная халатность психолога и командиров, которые разводили эти наряды», — заявила Мельникова.

Сразу после того, как стало известно о трагедии, Минобороны объяснило случившееся "дежурной" версией — личные проблемы, не связанные с прохождением службы.

В свою очередь Анастасия Коптеева, руководитель Забайкальского правозащитного центра, который специализируется на юридической помощи попавшим в беду срочникам, полагает, что в истории Рамиля Шамсутдинова вряд ли имеют место "личные проблемы".

«Когда личные проблемы в армии были у Паши Беспрозванных, он не взял в руки оружие и не перестрелял сослуживцев, а просто сиганул в окно в военном госпитале. Когда у курсанта из Читы Алексея Павлова, проходившего службу в Академии ФСО в Орле, начались проблемы по учёбе, он ничего лучше не придумал — нырнул рыбкой в окно во время занятий…», — написала Коптеева на своей странице в Facebook.

Широко обсуждаемая реформа российской армии, связанная с сокращением срока службы до 12 месяцев и улучшением быта солдат в целом, по идее, должна была искоренить такое явление как неуставные отношения.

Однако действующая по принципу закона джунглей дедовщина, увы, никуда не делась.

Она, может, немного пригнулась под залпами громких докладов высшего военного руководства о прорывных достижениях суперсовременной техники. Но точно не ушла.

Как рассказал журналистам «Лайфа» один из проходивших срочную службу в воинской части 54160 закрытого посёлка Горный в Забайкалье, неуставные отношения там были нормой. Постоянные оскорбления, в том числе и физическое насилие терпели все.

По словам бывшего солдата, один их застреленных офицеров — Данил Пьянков — был неуравновешенным человеком. Однажды за незначительный проступок подчинённых он заставил военнослужащих в течение пяти часов надевать костюмы химзащиты с противогазом вместо сна ночью.

Собеседник «Лайфа» добавил, что к срочникам в части относились плохо, а руководство вмешивалось только тогда, когда происходило что-то серьёзное.

Версию о том, что причиной кровавой расправы над сослуживцами стали издевательства в части, поддерживает также эксперт-криминалист и научный консультант Главного управления криминалистики СК РФ Дмитрий Кирюхин. В интервью СМИ он предположил, что если срочник расстрелял людей, значит, он знал, что его будут ожидать в караулке, куда он возвращался с поста.

«И то, что его ожидало, было хуже. Стоя на посту, он уже обдумал этот план, поскольку он не первый раз заступал, он прекрасно знал, кто где находится. [...] От человека, над которым измываются, меньше всего ожидают таких неадекватных действий», — сказал специалист.

Кандидат психологических наук Александр Невеев в беседе с журналистами «Царьград.тв» объяснил поступок срочника стрессом.

По его словам, дедовщина всегда выливается в агрессию. При этом одни ребята совершают суицид или сбегают из армии, а другие пытаются отомстить.

Сто пятая, часть вторая

Сразу после случившегося Главное военное следственное управление Следкома России возбудило уголовное дело в отношении рядового Шамсутдинова по статье «Убийство двух или более лиц». Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы вплоть до пожизненного. На месте трагедии, куда оперативно выехал заместитель министра обороны России генерал-полковник Андрей Картополов, работают правоохранители. По информации СМИ, источники в следственных органах не исключают, что солдат мог стать жертвой травли по национальному признаку.

Трагедия в Горном, равно как и ЧП в Гюмри 2015 года (там солдат-срочник из Забайкалья Валерий Пермяков расстрелял семью местных жителей Аветисянов), разделило общество на два лагеря. Многие желают Шамсутдинову «пожизненного наказания», называя его «получеловеком».

«Какие там издевательства? Какой аффект? Контрольные выстрелы в голову, хладнокровно.

Вы вообще о чём? Немотивированная жесточайшая агрессия, которая говорит об изначальном психическом расстройстве этого получеловека. Вопрос: каким образом это скрытое психическое заболевание не было выявлено на стадии призыва", — написал читатель информационного портала «Чита.ру» под ником Андрей-док (орфография и пунктуация автора здесь и далее в цитатах комментаторов — сохранена, — ред.).

Мужчина полагает, что солдат, способный на массовый расстрел, изначально должен был быть в дурке. "Даже если и была дедовщина, то за это не расстреливают десятерых. Хвататься за ствол много ума надо. Да и не зона там, чтобы за 4 месяца так озвереть», — добавил он.

«Вы думаете, что пишите?! Самооборона. Он убийца! Стрелять в голову, да еще с контрольным! Его надо в руки родственников погибших ребят отдать!» — пишет Кикимора лесная.

Однако немало и тех, кто расценивает поступок солдата как вынужденную меру.

«Молодец парень, не стал никому жаловаться, да это и то бы не помогло, эти фашисты там бы и остались работать и издевались бы дальше. Мужской поступок, молодец!» — пишет пользователь Забайкалка 75.

«Парня довели. Личным составом надо заниматься, а не требовать фиктивный фейк, фотоотчеты о проводимой работе. Виновные не офицеры части. Система», — вторит Замполит.

26 октября на платформе change.org появилась петиция, адресованная главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Автор предлагает вынести Рамилю Шамсутдинову оправдательный приговор, а самого стрелка отправить на реабилитацию. Обращение уже подписали почти 4 тысячи человек.

В то время как вся страна обсуждала кровавую бойню в Забайкалье, в другой части России, в воинской части Ленинградской области, начали проверку по факту обнаружения тела военнослужащего. Солдата достали из петли 24 октября.

Летом под Новосибирском в ракетной дивизии в Пашино было обнаружено тело 18-летнего срочника из Ефремова Тульской области.

31 марта 2019 года в лесу под Уссурийском нашли мёртвым 18-летнего солдата-срочника, сбежавшего накануне из воинской части.

И этот список можно продолжить.

Межличностные конфликты в больших коллективах не редкость. С травлей можно столкнуться в школе или в офисе. И чтобы выйти из ситуации, иногда приходится менять образовательное учреждение или работу. Гораздо сложнее в армии. Предполагается, что это образцово-показательная структура, а по факту испытательная площадка, где никто не даёт гарантии, что через год службы мать увидит своего сына живым. Отдать долг Родине он обязан, а вот покинуть невыносимые для него условия не имеет права.

Тем временем на сайте Минобороны можно найти любопытные результаты социологического опроса. Согласно данным исследования, почти 87 тысяч, или 54 % опрошенных считают службу в рядах Российской армии престижной, 24% (или около 40 тысяч человек) придерживаются обратного мнения. Более 70 тысяч соотечественников испытывают гордость за Вооружённые Силы страны, 10 тысяч опрошенных ничего подобного не чувствуют. Почти 60 % участников опроса отрицательно относятся к уклонению от военной службы, 24 % — «за».

Вопроса об отношении россиян к дедовщине в списке почему-то нет.