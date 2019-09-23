Годовая инфляция в Новосибирской области замедлилась до 3,9%

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В сентябре годовая инфляция в Сибирском федеральном округе составила 4,5%; больше всего на рост повлияли продукты питания.

В Новосибирской области с начала года инфляция составила 3,9%. Только за прошедший месяц она снизилась на 0,4%. Замедление инфляционных процессов привели к решению Центрального банка России на прошлой неделе снизить ключевую ставку до 6,5% годовых. По данным Сибирского ГУ Банка России, рост цен на территории Сибирского федерального округа в сентября замедлился до 4,5% после 4,9% в августе.

Как и в целом по СФО, так и в нашем регионе в частности, динамику цен определило снижение потребительского спроса на непродовольственные товары, рост предложений на продовольственном рынке, укрепление курса рубля. Из-за замедления роста цен на мясо и птицу, яйцо и сыры продовольственная инфляция в сентябре была зафиксирован на отметке 3,5%, это на 0,8% меньше, чем в августе. Также подешевели растительное масло, фрукты и овощи: свёкла, помидоры, картофель, морковь, яблоки, виноград, цитрусовые.

Непродовольственная инфляция замедлилась в сентябре до 3,1%. Это на 0,6% меньше, чем в августе. Зато в сегменте услуг инфляция в сентябре выросла 0,5% и составил 6%. Это произошло за счёт роста стоимости авиабилетов.

Напомним, по итогам первого полугодия инфляция в Сибири составила 5,1%.