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Худощавая седая старушка в синем халате пропала в Новосибирской области

Рубрика: общество

28.10.2019 08:26

Фото с группы ВК "Лиза Алерт Новосибирск"

Пожилая женщина не появляется дома больше суток: у неё могут быть провалы в памяти.

Алевтина Петровна 1949 года рождения пропала 27 октября. Об этом сообщает сообщество ПСО «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте». Женщина вышла из дома на станции Сокур Мошковского района Новосибирской области и больше не вернулась.

Параметры: рост — около 158 сантиметров, телосложение худощавое, карие глаза, короткие седые волосы.

Пропавшая была одета в коричневое пальто с меховым воротником, синий халат в цветочек и синие сапоги с рисунком снежинки. 

Алевтина Петровна может страдать провалами в памяти, сейчас может находиться в Новосибирске. 

Напомним, накануне в Бердске нашли тело пропавшего 22 октября Жени Шуршилина. 

Эмиль Фукс

Теги: поиски пропавших Новосибирская область

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Мать-сибирячка повредила глаза своему пятимесячному ребенку

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сегодня 06:44 Общество 0 Коммент.

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Около тридцати тысяч толстяков живут в Новосибирской области

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вчера 14:24 Хроника 0 Коммент.

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Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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