Худощавая седая старушка в синем халате пропала в Новосибирской области

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Худощавая седая старушка в синем халате пропала в Новосибирской областиРубрика: общество
28.10.2019 08:26
Фото с группы ВК "Лиза Алерт Новосибирск"
Пожилая женщина не появляется дома больше суток: у неё могут быть провалы в памяти.
Алевтина Петровна 1949 года рождения пропала 27 октября. Об этом сообщает сообщество ПСО «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте». Женщина вышла из дома на станции Сокур Мошковского района Новосибирской области и больше не вернулась.
Параметры: рост — около 158 сантиметров, телосложение худощавое, карие глаза, короткие седые волосы.
Пропавшая была одета в коричневое пальто с меховым воротником, синий халат в цветочек и синие сапоги с рисунком снежинки.
Алевтина Петровна может страдать провалами в памяти, сейчас может находиться в Новосибирске.
Напомним, накануне в Бердске нашли тело пропавшего 22 октября Жени Шуршилина.
Эмиль Фукс
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