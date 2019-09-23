Худощавая седая старушка в синем халате пропала в Новосибирской области

Фото с группы ВК "Лиза Алерт Новосибирск"

Пожилая женщина не появляется дома больше суток: у неё могут быть провалы в памяти.

Алевтина Петровна 1949 года рождения пропала 27 октября. Об этом сообщает сообщество ПСО «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте». Женщина вышла из дома на станции Сокур Мошковского района Новосибирской области и больше не вернулась.

Параметры: рост — около 158 сантиметров, телосложение худощавое, карие глаза, короткие седые волосы.

Пропавшая была одета в коричневое пальто с меховым воротником, синий халат в цветочек и синие сапоги с рисунком снежинки.

Алевтина Петровна может страдать провалами в памяти, сейчас может находиться в Новосибирске.

Напомним, накануне в Бердске нашли тело пропавшего 22 октября Жени Шуршилина.