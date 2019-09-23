Иностранцев-нелегалов выдворят из Новосибирска после драки на Хилокском рынке

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Иностранцев-нелегалов выдворят из Новосибирска после драки на Хилокском рынкеРубрика: проиcшествия
28.10.2019 12:24
Фото с сайта pixabay.com
После совместно проведённой проверки сотрудниками полиции и Росгвардии в торговом центре «Хилокский» из Новосибирска выдворят 16 иностранцев; сейчас они находятся в спецприёмнике.
После массовой драки, произошедшей в районе Хилокского рынка в торговом центре «Хилокский» и прилегающих к нему территориях, сотрудники полиции и Росгвардии проверили законность нахождения мигрантов на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД по Новосибирской области Вадима Ерёменко.
«Была осуществлена проверка массового скопления иностранных граждан на территории, прилегающей к торговому центру "Хилокский". В результате после проверки 170 иностранных граждан составлено 18 административных протоколов. При этом 16 иностранцев помещено в спецприёмник. В настоящее время собираются материалы для принятия решения об их выдворении за пределы России», — доложил в ходе оперативного совещания в правительстве Новосибирской области Вадим Ерёменко.
Как ранее писал Сиб.фм, 7 октября в районе Хилокского рынка произошла массовая драка. Ситуацию комментировали работники рынка и сотрудники ГУ МВД по Новосибирской области. Сразу же после происшествия депортировали 11 мигрантов.
Напомним, 23 октября полиция Кыргызстана раскрыла подробности массовой драки на Хилокском рынке.
Анатолий Якимов
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