Искал укромное место: стали известны новые подробности гибели бердского подростка

фото из архива Сиб.фм

Полицейские нашли тело мальчика днём в воскресенье; сотни людей искали его в течение шести дней.

Тело пропавшего 14-летнего подростка нашли в овраге вблизи понтонного моста у реки Раздельной в Бердске. Правоохранители и поисковики отряда «Лиза Алерт» ранее искали в местности, однако безрезультатно.

«Он шёл по дороге Микрорайона и поселка Борового. Перешёл через мостик речки Раздельной и повернул направо в лес. Там находится летняя стоянка рыбаков. Можно сказать, близко к 100%, что он сделал это сам. Признаков того, что ему помог кто-то, нет. Скорее всего, он погиб днём или вечером 22 октября, как пропал. У него одежда вся чистая и не помятая, несмотря на то что он шел по лесу. Признаков того, что он спал где-то — нет, — отметил источник, близкий к расследованию, во время беседы с корреспондентом «Курьер. Среда. Бердск».

Сообщение том, что поиски 14-летнего школьника прекращены, появилось на странице поискового отряда «Лиза Алерт Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». В нём говорилось: «Отряд приносит самые искренние соболезнования родным. Спасибо всем, кто помогал, кто выезжал на поиски, делал репосты и распространял информацию в Сети».

Напомним, 27 октября стала известна причина гибели бердского школьника.