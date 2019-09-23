Как выбрать тыкву на Хеллоуин

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Как выбрать тыкву на ХеллоуинРубрика: общество
28.10.2019 12:14
фото Pixabay.com
Когда дело доходит до выбора рыжей красотки, глаза буквально разбегаются; эксперты считают, что размер важнее цвета.
В преддверии Хеллоуина многие задаются вопросом: как отыскать ту самую и единственную… тыкву? Ведь, чтобы сделать фонарь Джека, нужен ровный и твёрдый плод, найти который не так-то просто. Но одно эксперты говорят со стопроцентной уверенностью: цвет тыквы не имеет никакого значения. Выбор оранжевой красотки носит более эстетический характер.
Её кора должна быть плотной, без повреждений и мягких мест, а хвостик — слегка подсохшим и тёмным. Также нужно понять, для чего вам нужна тыква: если для вырезания страшной рожицы или другого рисунка, то вам подойдёт крупноплодная тыква. Из названия понятно, что она большого размера, вес такой тыквы может достигать нескольких сотен килограммов. Идеальный холст для творчества. Цвет у неё — от кремового до ярко-оранжевого. Такой плод может долго храниться, а также он богат сахаром и каротином: хорошо подойдёт для овощного рагу.
Также для украшения подойдёт твёрдокорая тыква. Она имеет круглую форму, и, в отличие от крупноплодной, эта тыква небольшого размера.
А вот мускатная тыква лучше всего подойдёт для приготовления угощений, потому что считается самой вкусной и сладкой. Самая распространённая форма — грушевидная, поэтому вырезать из неё что-то будет проблематично. А вот создать из неё какой-то десерт — отличная идея.
Напомним, 19 октября новосибирцев позвали закупиться дешёвыми овощами.
Никита Минин
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