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Кому и за что могут запретить выезд за границу?

Рубрика: общество

28.10.2019 14:16

Коллаж Сиб.фм

Существует ряд оснований, по которым выезд гражданина за пределы территории Российской Федерации может быть ограничен.

На основании Федерального Закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 06.03.2019) «Об исполнительном производстве», а именно части 1 статьи 67, на гражданина может быть временно наложено ограничение на выезд за пределы территории Российской Федерации, если у него имеется:

1. Задолженность о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных преступлением, превышающая 10 000 рублей.

2. Задолженность по иным требованиям, если сумма задолженности составляет 30 000 рублей и более.

Но не только граждане, имеющие какие-либо задолженности, не могут покинуть территорию государства. Существует более широкий список тех, кто не сможет пересечь границу.

Право на выезд, на основании пунктов 1-8 статьи 15 Федерального Закон от 15.08.1996 N 114-ФЗ (ред. от 17.06.2019) «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» может быть ограничено, если:

1. Гражданин является военнообязанным. Ровно с того момента, когда призывная комиссия принимает решение о призыве на военную службу (либо альтернативную гражданскую службу), гражданин может быть законно лишен права выезда за границу.

2. Гражданин имеет допуск к государственной тайне особой важности или совершенно секретным сведениям. Однако, здесь важно доказать тот факт, что гражданин действительно осведомлен об особой важности сведений или их совершенной секретности.

3. Гражданин является подозреваемым, либо привлечен в качестве обвиняемого. Здесь важно отметить, что ограничение будет действовать ровно до того момента, пока не вступит в силу оправдательный приговор суда, либо будет принято решение о прекращении уголовного дела и уголовного преследования, либо задержанного освободят без избрания меры пресечения, либо вовсе произойдет отмена меры пресечения.

4. Гражданин осужден за совершение преступления. Ограничение действует до самого отбытия (исполнения) наказания или до освобождения от наказания. Граждане, которые были освобождены условно-досрочно, также не имеют право покидать территорию Российской Федерации. К слову, если гражданин имеет условный срок, на него также налагается ограничение на выезд.

5. Гражданин сообщает о себе заведомо ложные сведения при оформлении документов для выезда из Российской Федерации. Снятие данного ограничения возможно лишь по истечении одного месяца.

6. Гражданин является работником ФСБ. Ограничение действует до самого окончания действия срока контракта (трудового договора).

7. Гражданин признаётся несостоятельным (банкротом). Такое ограничение будет действовать вплоть до того момента, пока арбитражным судом не будет вынесено определение о завершении или прекращении производства по делу о несостоятельности (банкротстве), в том числе в результате утверждения арбитражным судом мирового соглашения.

Однако существуют исключения, когда гражданина всё же могут выпустить за пределы территории Российской Федерации. Они относятся лишь к должникам. Для того чтобы должнику выехать за территорию государства, необходима уважительная причина, которая может быть связана с нетерпящим отлагательств лечением, либо смертью близкого родственника, либо вступлением в наследственное право.

В заключение хотелось бы напомнить, что пересечение границы, в случае наложения ограничения на выезд, это грубое нарушение закона. Стоит дважды подумать о том, стоит ли рисковать, пересекая границу в нарушение установленного закона. Ответственность за это существует как административная, так и уголовная.

Чтобы покинуть территорию России благополучно, необходимо перед поездкой обновлять данные о возможных финансовых задолженностях на сайте ФССП, ФНС, ГИБДД, а также своевременно оплачивать штрафы, коммунальные платежи и компенсации частным лицам.

Автор
Василий Савицкий
адвокат КА «Форум Сибирь»
Автор
Василий Савицкий
адвокат КА «Форум Сибирь»
Теги: право закон

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