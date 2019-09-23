Лайфхак дня: чем отужинать, если попал под дождь

Погода продолжает испытывать новосибирцев на прочность: к затяжным дождям добавился сбивающий с ног ветер; простыть проще простого, но и остановить заболевание в самом начале тоже не трудно.

Первая помощь вернувшемся с холода человеку — не только сухие тапочки, халат в пол и ванна или грелка. Путь к оздоровлению лежит в том числе и через желудок.

Опытные борцы с простудами советуют прямо с улицы садиться за стол и налегать на максимально горячую пищу. Желательно, чтобы это был суп с перцем. Другие острые блюда тоже допустимы.

Королём среди согревающих первых называют знаменитый том-ям с остротой не ниже двоечки. Любой, кто лакомился этим супчиком, не даст соврать: заложенный нос начинает дышать, першение в горле проходит.

Но если отужинать этим блюдом нет возможности, не жалейте чёрного и красного перца. При здоровом желудке — чем больше специи, тем лучше.

Чай тоже лучше заваривать не абы какой. К традиционному лимону с мёдом стоит добавить свежий имбирь — он согревает не хуже перца. А вот ягоды облепихи, малины и чёрной смородины за счёт богатого витаминного состава подстегнут иммунитет.

Часто попадающие в погодные переделки люди рекомендуют всевозможные настойки на спирту — в небольших и сугубо лечебных дозах. Но не все могут позволить себе греться таким способом, особенно если простуда застала врасплох в середине дня.

После гастрономических лекарств не лишне нанести на грудь или запястья эфирные масла, идеально, если в составе будет мята или экстракты хвойных растений.

Напомним, 28 октября Сиб.фм рассказывал, как научиться быстро запоминать имена.