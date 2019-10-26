Лайфхак дня: как научиться запоминать имена

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В момент знакомства с новым человеком большинство из нас думает о своём внешнем виде, тембре голоса, манере речи, однако в этих мыслях легко упустить самую важную вещь – имя; Сиб.фм расскажет, как перестать спрашивать по несколько раз у окружающих, как зовут того парня.

Первое и самое важно – всегда будьте предельно внимательны, когда человек называет своё имя. Не стоит в эту секунду думать, хорошо ли сидит на вас пиджак. Все дальнейшие советы не принесут никакой пользы, если не слушать собеседника.

Дальше стоит закрепить имя нового знакомого в голове простым способом. Достаточно повторить его при любом уместном случае. Например, «приятно познакомиться, Иван». После этой стадии обычно имя уже не забывается.

Если всё же вы сомневаетесь в своих способностях или имя у человека больно уж сложное, то можно придумать образ, каким-либо путём связанный с именем. Например, нового знакомого по имени Александр вы точно не забудете, если вспомните, что так же звали великого поэта Пушкина.

Ещё один способ – привязать образ, который вы придумали к какой-то черте внешности человека. Например, Александр Пушкин – смуглый. Выполнив эти четыре шага, вы точно запомните имя каждого, с кем познакомились.

Напомним, на прошлой неделе Сиб.фм рассказал, как найти свою вторую половинку.