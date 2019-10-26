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Лайфхак дня: как научиться запоминать имена

Рубрика: общество

28.10.2019 06:44

Фото с сайта Pixabay.com

В момент знакомства с новым человеком большинство из нас думает о своём внешнем виде, тембре голоса, манере речи, однако в этих мыслях легко упустить самую важную вещь – имя; Сиб.фм расскажет, как перестать спрашивать по несколько раз у окружающих, как зовут того парня.

Первое и самое важно – всегда будьте предельно внимательны, когда человек называет своё имя. Не стоит в эту секунду думать, хорошо ли сидит на вас пиджак. Все дальнейшие советы не принесут никакой пользы, если не слушать собеседника.

Дальше стоит закрепить имя нового знакомого в голове простым способом. Достаточно повторить его при любом уместном случае. Например, «приятно познакомиться, Иван». После этой стадии обычно имя уже не забывается.

Если всё же вы сомневаетесь в своих способностях или имя у человека больно уж сложное, то можно придумать образ, каким-либо путём связанный с именем. Например, нового знакомого по имени Александр вы точно не забудете, если вспомните, что так же звали великого поэта Пушкина.

Ещё один способ – привязать образ, который вы придумали к какой-то черте внешности человека. Например, Александр Пушкин – смуглый. Выполнив эти четыре шага, вы точно запомните имя каждого, с кем познакомились.

Напомним, на прошлой неделе Сиб.фм рассказал, как найти свою вторую половинку. 

Эмиль Фукс

Теги: совет память Лайфхак

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Лента новостей

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сегодня 05:05 Общество 0 Коммент.

ХК «Сибирь» обыграл «Металлург» из Магнитогорска

вчера 20:01 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:00 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:47 Хроника 0 Коммент.

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вчера 16:51 Общество 0 Коммент.

Сибиряки спасают двух краснокнижных лебедей

вчера 16:14 Общество 0 Коммент.

Около тридцати тысяч толстяков живут в Новосибирской области

вчера 15:33 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске раскрыли кражу ювелирных изделий на 120 тысяч рублей

вчера 14:24 Хроника 0 Коммент.

Житель Новосибирской области пойдёт под суд за хранение крупной партии марихуаны

вчера 11:56 Хроника 0 Коммент.

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вчера 10:26 Хроника 0 Коммент.

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26.10.2019 Общество 0 Коммент.

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26.10.2019 Общество 0 Коммент.

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26.10.2019 Политика 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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